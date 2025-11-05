Մատչելիության հղումներ

Հայաստան

«Չենք կիսում ընկալումը, թե մեր Սահմանադրությունում Ադրբեջանի համար մտահոգիչ որևէ դրույթ կա». Միրզոյան

Լրացված

«Մենք չենք կիսում ընկալումը, թե մեր Սահմանադրության մեջ Ադրբեջանի համար մտահոգիչ որևէ դրույթ կա», - ադրբեջանցի լրագրողի հարցին ի պատասխան հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը:

«Մենք չենք կիսում ընկալումը, թե մեր Սահմանադրության մեջ Ադրբեջանի համար մտահոգիչ որևէ դրույթ կա: Հետևաբար մենք չենք ընդունում սա որպես բանակցային օրակարգ և չենք բանակցում սրա շուրջ: Խաղաղությունը հաստատված է, մի շարք հարցերի շուրջ համաձայնությունները ձեռքբերված են, հրապարակված է, ստորագրված է: Բայց կան նաև հարցեր, որ երկու երկրները չեն համաձայնվում: Սա այդպիսի հարցերից մեկն է: Մենք չունենք անգամ համաձայնություն այն մասին, որ Հայաստանի սահմանադրությունը կամ Ադրբեջանի սահմանադրությունը, որն ըստ մեզ ենթադրում է որոշակի ակնարկներ կամ սպառնալիքներ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, չունենք համաձայնություն, որ սա բանակցային օրակարգի մաս է», - «Օրբելի ֆորում. կառուցելով խաղաղություն և բազմակողմանի համագործակցություն» խորագիրը կրող միջազգային համաժողովի ընթացքում նշեց Միրզոյանը:

Արտգործնախարարը նաև հավելեց. «Մենք դեռ 2018 թվականին հանրային ասել ենք, որ մենք խնդիր ունենք մեր Սահմանադրությունը փոխելու, բայց սա այս դահլիճի հայաստանյան հատվածին է վերաբերում, նախևառաջ ներհայաստանյան և միայն գուցե ներհայաստանյան օրակարգի մաս է»:

Բաքուն շարունակում է պահանջել ՀՀ Սահմանադրությունից հանել Անկախության հռչակագիրը, որտեղ հիշատակում կա Լեռնային Ղարաբաղի մասին: Հայաստանը բազմիցս հայտարարել է, որ տարածքային պահանջներ չունի հարևան երկրից, ինչը, ըստ Ադրբեջանի, ամրագրված է Սահմանադրության տեքստում:

Հայաստանի իշխանությունները նաև հայտարարել են նոր Սահմանադրություն ընդունելու մասին, սակայն շեշտելով, որ դա չեն անում Բաքվի պահանջը կատարելու համար:

Կրաս-Նախիջևան երկաթուղու մասին

Անդրադառնալով Կրաս-Նախիջևան երկաթուղու վերաբերյալ հարցին, Միրզոյանն ասաց՝ բազմաթիվ տեխնիկական բաներ կան, որ դեռ պետք է հաստակեցվեն. «Հիմա մենք այդ պրոցեսի մեջ ենք Միացյալ Նահանգների հետ»:

«Մենք այսօր էլ ամերիկյան կողմի հետ քննարկում ենք այն տեխնիկական լուծումները, իրավական ձևակերպումները, պայմանագրերը: Այո, Հայաստանի, Ադրբեջանի, Միացյալ Նահանգների ղեկավարները եկել են համաձայնության հիմնական սկզբունքների շուրջ, բայց կան բազմաթիվ տեխնիկական լուծումներ՝ ընդհուպ այդ ընկերության ձևավորումը վերջացրած հավանաբար էլեկտրոնային սկաներներով, որոնք կտեղադրվեն: Գործընթացը շատ ինտենսիվ է ընթանում, բայց չեմ կարող ասել՝ որ ամսաթվին կավարտվի, որ ամսաթվին կհիմնվի ընկերությունը, որ ամսաթվին կհրավիրվի շինարարական ընկերությունը, որ ամսաթվին կգնա առաջին գնացքը», - նշեց Միրզոյանը՝ հավելելով՝ «մենք շահագրգռված ենք, որ դա տեղի ունենա օր առաջ»:

Հայաստանի արտգործնախարարը ընդգծեց, որ շատ կարևոր է նաև Կարս-Գյումրի երկաթուղու վերագործարկումը:

«Նաև այդ ճանապարհով կապահովվի Հեռավոր արևելեք և Միացյալ Թագավորություն կամ Պորտուգալիա ապրանքների շարժն ու տեղափոխությունը»:


