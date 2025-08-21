«Գնալու ենք պարզեցումների ոչ միայն Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային կետերում, այլև բոլոր սահմանային կետերում». Փաշինյան

«Մենք գնալու ենք պարզեցումների ոչ միայն Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային կետերում, այլև գնալու ենք մեր բոլոր սահմանային կետերում, որպեսզի բիզնես միջավայրը, արտահանումը, տարանցումը, ներմուծումը հնարավորինս լինի պարզեցված», - այսօր ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:
Վարչապետն ընդգծեց՝ «պատրաստ ենք ցանկացած պարզեցման, որը տեղավորվում է 5 սկզբունքների շրջանակում՝ ինքնիշխանություն, տարածքային ամբողջականություն, իրավազորություն, սահմանների անխախտելիություն և փոխադարձություն»:
Միացյալ Նահանգների, Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները Վաշինգտոնում համատեղ հռչակագրի էին ստորագրել, որի կետերից մեկն էլ ապաշրջափակման մասին է. Երևանն ու Բաքուն վերահաստատել են ներպետական, երկկողմ և միջազգային փոխադրումների համար երկու երկրների միջև հաղորդակցությունների բացման կարևորությունը՝ հիմնված պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և իրավազորության հարգման վրա: Հայաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ադրբեջանի ղեկավարների ներկայությամբ էլ արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը նախաստորագրել էին խաղաղության համաձայնագիրը:
«Եթե մեր Սահմանադրական դատարանը կորոշի, որ ստորագրված, հիմա՝ նախաստորագրված և արդյունքում ստորագրված խաղաղության համաձայնագիրն ունի հակասություններ Սահմանադրության հետ, ես ինքս կնախաձեռնեմ սահմանադրական փոփոխություններ: Այս պահին դրա մասին մտածելու անհրաժեշտություն և կարիք չկա», - ասաց Փաշինյանը:
Փաշինյանը հիշեցնելով՝ «մենք ունենք նաև նոր Սահմանադրություն ընդունելու օրակարգ»:
«Մենք հիմա աշխատում ենք նոր Սահմանադրության նախագծի վրա և երբ պատրաստ լինի, ըստ ամենայնի, կգնանք հանրաքվեի, բայց դա որևէ կապ չունի զուգահեռաբար այս գործընթացի հետ, չնայած ռազմավարական առումով կարող է ազդեցություն ունենալ այդ գործընթացի վրա», - ընդգծեց նա:
Բաքուն շարունակում է կրկնել Հայաստանի Սահմանադրությունը փոխելու նախապայմանը: Վաշինգտոնում Խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից ժամեր անց Ադրբեջանի նախագահը թե՛ տեղական լրատվամիջոցների հետ զրույցում և թե՛ Foxnews-ի հոդվածում ասել է, որ դա Հայաստանի տնային առաջադրանքն է, հենց դա կատարվի, պայմանագիրը կստորագրվի: