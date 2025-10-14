ՀՀ-ն որևէ երրորդ կողմի առջև «պարտավորություն չի ստանձնել և չի ստանձնելու՝ փոխել Սահմանադրությունը»

ՀՀ-ն որևէ երրորդ կողմի առջև պարտավորություն չի ստանձնել և չի ստանձնելու փոխել ՀՀ Սահմանադրությունը, այսօր հայտարարեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը:
«Ինչպես և նախկինում, այդպես էլ հիմա, այդպիսի հարց որպես փոխհամաձայնեցված օրակարգի հարց գոյություն չունի մեր քննարկումներում, և ՀՀ Սահմանադրության փոփոխության և/կամ նոր Սահմանադրություն ընդունելու հարցը բացառապես ներքաղաքական օրակարգի և մեր ժողովրդի որոշելիքն է», - նշեց նախարարը:
Բաքուն շարունակում է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար որպես նախապայման դնել Սահմանադրության փոփոխությունը, մասնավորապես հանել Անկախության հռչակագիրը, որտեղ հիշատակում կա Լեռնային Ղարաբաղի մասին: Հայաստանը բազմիցս հայտարարել է, որ տարածքային պահանջներ չունի հարևան երկրից:
Միրզոյանն այսօր էլ շեշտեց՝ Երևանը չի ընդունում այդ նախապայմանը:
Հայաստանի իշխանությունները նաև հայտարարել են նոր Սահմանադրություն ընդունելու մասին, սակայն շեշտելով, որ դա չեն անում Բաքվի պահանջը կատարելու համար: