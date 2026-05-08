Անվտանգության ուժեղացված ռեժիմ Ռուսաստանում՝ Հաղթանակի օրվան ընդառաջ

Մայիսի 9-ին նացիստական Գերմանիայի դեմ ԽՍՀՄ հաղթանակի օրը տոնելու համար Մոսկվայում կայանալիք շքերթին ընդառաջ ՌԴ նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն անդրադարձել է ուժեղացված անվտանգության ռեժիմին։
«Դուք գիտեք, որ կարևորագույն տոների նախօրեին, և, իհարկե, Հաղթանակի օրը, համապատասխան ծառայությունները միշտ էլ ձեռնարկում են անվտանգային լրացուցիչ միջոցառումներ», - լրագրողներին ասել է Պեսկովը։
Նրա խոսքով՝ այս տարի հավելյալ քայլեր են իրականացվում՝ հաշվի առնելով «բավականին բարդ օպերատիվ իրավիճակը և Ուկրաինայից ահաբեկչական սպառնալիքը»։
Երևանում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, թե Ռուսաստանում «վախենում են», որ Մայիսի 9-ի «շքերթի պահին Կարմիր հրապարակի վրայով անօդաչուներ կթռչեն»։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը նախօրեին հայտարարել է, որ դիվանագիտական ներկայացուցչություններին նախազգուշացրել է՝ հնարավորինս արագ տարհանել անձնակազմը Կիևից, սպառնալով, որ եթե մայիսի 9-ի Հաղթանակի օրվա միջոցառումները խափանվեն Կիևի կողմից, Մոսկվան ի պատասխան լայնածավալ հարված կհասցնի քաղաքին:
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի որոշմամբ մայիսի 8-9-ը հրադադար կհայտարարվի։
Ի պատասխան՝ Ուկրաինան հայտարարել էր մայիսի 5-ի լույս 6-ի գիշերվանից անժամկետ հրադադար հաստատելու առաջարկի մասին՝ կոչ անելով Ռուսաստանին փոխադարձաբար արձագանքել դրան:
2007 թվականից ի վեր առաջին անգամ Մոսկվայում Մայիսի 9-ի շքերթը կանցկացվի առանց ռազմական տեխնիկայի, հայտարարել էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։
Ռուսական լայնամասշտաբ ներխուժումից չորս տարի անց Ուկրաինան համալրել է հեռահար զինատեսակների զինանոցը՝ ընդլայնելով թե՛ անօդաչու թռչող սարքերի, թե՛ հրթիռների արտադրությունը։