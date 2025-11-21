Ումերով․ «Գործընկերները պետք է հարգեն Կիևի դիրքորոշումը»

Ուկրաինան կոչ է անում իր գործընկեր պետություններին հարգանք ցուցաբերել Կիևի դիրքորոշման հանդեպ։ Այս մասին Տելեգրամում այսօր գրել է Ուկրաինայի Ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ռուստեմ Ումերովը՝ նշելով, որ տեխնիկական աշխատանքները Միացյալ Նահանգների կողմից ներկայացված խաղաղության ծրագրի շուրջ շարունակվում են։
«Մենք ուշադրությամբ ուսումնասիրում ենք մեր բոլոր գործընկերների առաջարկները և ակնկալում ենք, որ նրանք նույն մոտեցումը կցուցաբերեն Ուկրաինայի դիրքորոշման հանդեպ»,- նշել է Ումերովը։
ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ