Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հայտնել է, որ ռուսական ուժերը վերահսկողություն են հաստատել ուկրաինական Կուպյանսկ քաղաքի նկատմամբ։
Կրեմլն ավելի վաղ հայտնել էր, որ Պուտինն այցելել է ռուսական զորքերի «Արևմուտք» խմբավորման հրամանատարական կետ, որտեղ հանդիպել է Գերասիմովի և բարձրաստիճան զինվորականների հետ։
Կրեմլը հայտնել է, որ Պուտինին զեկուցվել է Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզի Կոստյանտինովկայում և Կրամատորսկում, ինչպես նաև Խարկովի մարզի Կուպյանսկի շրջակայքում տիրող իրավիճակի մասին։
««Արևմուտք» խմբավորման ստորաբաժանումներն ազատագրել են Կուպյանսկ քաղաքը և շարունակում են ոչնչացնել Ուկրաինայի զինված ուժերի ստորաբաժանումները, որոնք շրջապատված են Օսկոլ գետի ձախ ափին», - Պուտինին ասել է Գերասիմովը։
Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետը Պուտինին նաև ասել է, որ ռուսական ուժերը վերահսկողության տակ են վերցրել Պոկրովսկի 70%-ը, ինչպես նաև Վովչանսկի ավելի քան 80%-ը։