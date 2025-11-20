Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Միջազգային

Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան նոր ծրագրի նոր մանրամասներ են հրապարակվել

ԱՄՆ, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Դոնալդ Թրամփ, Վլադիմիր Պուտին և Վլադիմիր Զելենսկի, կոլաժ
ԱՄՆ, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Դոնալդ Թրամփ, Վլադիմիր Պուտին և Վլադիմիր Զելենսկի, կոլաժ

Արևմտյան լրատվամիջոցները նոր մանրամասներ են հայտնում Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան նոր ծրագրի մասին՝ պնդելով, որ դրանում հիմնականում շարադրված են Ռուսաստանի նախկին պահանջները:

Axios-ը գրում է, թե նոր ծրագրով ԱՄՆ-ն առաջարկում է, որ Ուկրաինան Դոնեցկը և Լուգանսկը հանձնի Ռուսաստանին, որոնք կդառնան ապառազմականացված գոտի: Վաշինգտոնը խոստանում է, որ ԱՄՆ-ն և Եվրոպան ռուսական տարածք կճանաչեն Ղրիմը, Դոնեցկն ու Լուգանսկը, սակայն Ուկրաինային չեն ստիպի անել նույնը: Զապորոժիեում և Խերսոնում առաջնագիծը կսառեցվի՝ Ռուսաստանի կողմից որոշ տարածքներ զիջելու հեռանկարով: Թե ինչ տարածքներ, չի նշվում: Ուկրաինան նաև պետք է կիսով չափ կրճատի բանակը:

Բոլոր զիջումների դիմաց Վաշինգտոնն անվտանգության երաշխիքներ է առաջարկում Ուկրաինային և Եվրոպային, թե կոնկրետ ինչ, հասկանալի չէ։ Սակայն Կիևը, ըստ Axios-ի, որևէ գրավոր առաջարկ չի ստացել և բազմաթիվ առարկություններ ունի:

Financial Times-ն էլ նշում է, որ ծրագրով պետք է արգելվի օտարերկրյա զորքերի տեղակայումն Ուկրաինայում, կրճատվի ԱՄՆ ռազմական օգնությունը, ռուսերենին պետական լեզվի կարգավիճակ տրվի Ուկրաինայում և օրինական ճանաչվի Ռուս ուղղափառ եկեղեցու գործունեությունը:

Ըստ պարբերականի՝ ծրագրին ծանոթացած ուկրաինացի պաշտոնյաներն ասել են, որ ամերիկյան այս պլանը հիմնականում շարադրում է Մոսկվայի առավելապաշտական պահանջները և առանց էական փոփոխությունների անընդունելի է Կիևի համար։

Պատերազմը դադարեցնելու ցանկացած ծրագրի դեպքում պարտադիր է ուկրաինացիների և եվրոպացիների մասնակցությունը, Բրյուսելում Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպումից առաջ այսօր հայտարարել է ԵՄ արտգործնախարար Կայա Կալլասը:

«Մենք՝ եվրոպացիներս, միշտ աջակցել ենք երկարատև և արդար խաղաղությանը և ողջունում ենք դրան հասնելու ցանկացած ջանք։ Ցանկացած ծրագրի իրականացման համար, իհարկե, անհրաժեշտ է ուկրաինացիների և եվրոպացիների մասնակցությունը։ Այնպես որ, սա շատ հստակ է», - ասել է Կալլասը:

Լեհաստանի և Գերմանիայի արտգործնախարարներն, իրենց հերթին, հայտարարել են, որ Ուկրաինան և Եվրոպան ևս պետք է մասնակցեն ծրագրի իրականացմանը, հատկապես որ Եվրոպայի անվտանգության հարցը նույնպես սեղանին է:

Ֆրանսիայի արտգործնախարարն էլ անընդունելի է համարել որևէ լուծում, որով Ուկրաինան կապիտուլյացիայի կենթարկվի: Առաջին քայլը, Ժան-Նոել Բարոյի խոսքով, պետք է լինի հրադադարը, որին Ուկրաինան պատրաստ է, Ռուսաստանը՝ ոչ:

«Մենք արդար խաղաղություն ենք ուզում, որը հարգում է բոլորի ինքնիշխանությունը, և երկարատև խաղաղություն, որին ապագայում որևէ ագրեսիա չի սպառնա: Սակայն խաղաղությունը չի կարող նշանակել կապիտուլյացիա», - պնդել է Բարոն:

Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, որ խաղաղության ցանկացած ծրագիր պետք է վերացնի հակամարտության հիմնապատճառները: Ըստ Դմիտրի Պեսկովի՝ Վաշինգտոնի հետ հիմա շփումներ կան, սակայն նման ծրագրի շուրջ բանակցություններ չեն ընթանում։ Նա նաև հրաժարվել է մեկնաբանել՝ Ռուսաստանի նախագահը տեղեկացվե՞լ է խաղաղության ամերիկյան նոր պլանի մասին, թե՞ ոչ։

Մինչ այդ, Ուկրաինայի և Թուրքիայի նախագահները երեկ Անկարայում քննարկել էին Մոսկվայի և Կիևի միջև բանակցությունները վերսկսկելու հարցը՝ վերջ դնելու արդեն չորրորդ տարին ընթացող արյունալի պատերազմին:

Ռեջեփ Էրդողանն ասել է՝ Ստամբուլի գործընթացը կարևոր է խնդրի խաղաղ կարգավորման համար, և պատրաստ են Մոսկվայի հետ քննարկել առաջարկներ, որոնք կարող են տանել խաղաղության։

«Կարծում ենք՝ օգտակար կլինի վերաակտիվացնել Ստամբուլի գործընթացը՝ ավելի համապարփակ մոտեցմամբ, որը կլուծի սրված խնդիրները», - հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը:

Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ քննարկել են իրավիճակը դիվանագիտական ճակատում և ամեն ինչ անում են՝ հասնելու արժանապատիվ խաղաղության: Նաև ցանկանում են մինչև տարվա վերջ վերսկսել գերիների փոխանակման գործընթացը:

«Փորձում ենք ապահովել, որ բոլոր ջանքերն ուղղված լինեն կոնկրետ խաղաղությանը՝ արդար խաղաղությանը և երաշխավորված անվտանգությանը։ Պատերազմը պետք է ավարտվի, խաղաղությանն այլընտրանք չկա», - հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը:

Նախագահները, սակայն, չեն անդրադարձել խաղաղության ամերիկյան նոր պլանին:


ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Ռուբիո. Ուկրաինան և Ռուսաստանը պետք է համաձայնեն «դժվար, բայց անհրաժեշտ» զիջումների՝ խաղաղության հասնելու համար

Ուկրաինայի հարցով ցանկացած խաղաղության ծրագիր պետք է ներառի նաև Եվրոպան. Կալլաս

ԱՄՆ-ի մշակած նոր առաջարկով Ուկրաինան պետք է հրաժարվի իր տարածքի և զենքի մի մասից

Ուկրաինան և Եվրոպան պետք է ներգրավված լինեն ցանկացած խաղաղ բանակցություններում. Վադեֆուլ

Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակում են հարվածները, զուգահեռ Թուրքիայում բանակցություններ են սպասվում

Ուիթքոֆը չի մասնակցի Զելենսկու և Էրդողանի բանակցություններին

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG