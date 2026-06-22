Պայթյուններ Վորոնեժում․ հարված է հասցվել գործարանի

Այսօր Վորոնեժում մի քանի պայթյուն է տեղի ունեցել, քաղաքի վերևում բարձրացել է խիտ ծուխ։ Ավելի վաղ մարզի նահանգապետ Ալեքսանդր Գուսևը հայտարարել էր հրթիռային վտանգի մասին և տեղեկացրել ազդարարման համակարգերի գործարկման մասին։
Ռուսական իշխանամետ Baza տելեգրամ ալիքի պնդմամբ՝ Վորոնեժը ենթարկվել է Storm Shadow հրթիռների հարձակման։ Զենքի տեսակի վերաբերյալ պաշտոնական հաստատում առայժմ չի եղել։
Ուկրաինական Exilenova+ տելեգրամ ալիքը հայտնում է, որ հրթիռային հարվածը հասցվել է «Վորոնեժի կիսահաղորդչային սարքերի գործարանում», որտեղ արտադրվում են միկրոսխեմաներ, առանձին կիսահաղորդչային սարքեր և մոդուլներ։ Դրանք կիրառվում են ռուսական հրթիռներում։
Այն մասին, որ հարվածի թիրախում եղել է հենց այդ ձեռնարկությունը, գրել է նաև ASTRA-ն։
Մոնիթորինգային ալիքները հրապարակել են հարվածի հետևանքների լուսանկարներ և տեսանյութեր։
Ուկրաինական կողմը հարվածի վերաբերյալ առայժմ մեկնաբանություն չի արել։