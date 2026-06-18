Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանը կրկին հայտնվել է ԱԹՍ-երի թիրախում

Այսօր առավոտյան Մոսկվան զանգվածային դրոնային հարձակման է ենթարկվել։

Քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտնել է, որ «մի քանի անօդաչու կարողացել է հասնել Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարան»։ Նրա խոսքով՝ գործարանում այժմ «հետևանքների վերացման» աշխատանքներ են ընթանում։ Սոբյանինը չի մանրամասնել՝ ինչ վնասների մասին է խոսքը։

Սոցցանցերում տարածված կադրերում գործարանի տարածքում մեծ հրդեհ է երևում։

Անկախ ASTRA պարբերականը գրում է, որ Մոսկվայում, նավթավերամշակման գործարանից բացի, հարված է եղել նաև առնվազն մեկ բազմաբնակարան շենքի։

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG