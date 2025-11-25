Ուկրաինական և ռուսական կողմերը հաղորդում են ԱԹՍ հարվածների ու տուժածների մասին

Ռուսական անօդաչու թռչող սարքերը երեքշաբթի վաղ առավոտյան հարձակվել են Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևի վրա, հրդեհներ են բռնկվել առնվազն երկու բնակելի շենքերում, հայտնել են պաշտոնյաները:
Նշվում է, որ չորս մարդ վիրավորվել է:
Մայրաքաղաքի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Թիմուր Տկաչենկոն Տելեգրամում հայտնել է, որ Դնեպրի արևելյան ափին գտնվող շրջաններից մեկում բարձրահարկ բնակելի շենք է գնդակոծվել: Նա հայտնել է, որ 4 մարդու բուժօգնություն է ցուցաբերվել:
Քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն էլ տեղեկացրել է, որ քաղաքի կենտրոնում գտնվող Պեչերսկի շրջանում տարհանում է իրականացվում, Կիևում էլեկտրամատակարարման և ջրամատակարարման ընդհատումներ են:
Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասի հարավում գործող օպերատիվ շտաբն էլ հաղորդել է, որ ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը վնասել են բնակելի շենքեր Սևծովյան Նովոռոսիյսկ նավահանգստում, առնվազն չորս մարդ է տուժել: Ըստ ռուսական կողմի՝ քաղաքի տարբեր շրջաններում վնասվել են հինգ բարձրահարկ շենքեր և երկու մասնավոր տներ:
Ավելի վաղ ռուսական ՀՕՊ միջոցները խոցել էին 10 անօդաչու թռչող սարք, որոնք ուղևորվում էին Մոսկվա, հայտնել էր Պաշտպանության նախարարությունը: