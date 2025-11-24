Մոսկվայի մերձակայքում առնվազն երեք ԱԹՍ է խոցվել

Մոսկվայի մերձակայքում «խոցված ԱԹՍ-ների քանակը հասել է երեքի», հայտարարել է քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը, նշելով, որ հարվածային դրոնների անկման վայրերում շարունակում են աշխատել փրկարարական և հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչները։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով՝ խոցված ԱԹՍ-ներն այսօր առավոտյան ուկրաինական կողմից արձակված դրոնների խմբի մի մասն էին կազմում։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության տվյալներով՝ այսօր Ռուսաստանի օդային տարածքում խոցվել է 10 ուկրաինական ԱԹՍ, որոնցից 3-ը Մոսկվայի մարզում, մյուս 7-ը՝ Բրյանսկի և Կալուգայի մարզերում։