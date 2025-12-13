Ուիթքոֆը Բեռլինում կհանդիպի Զելենսկիի և եվրոպացի առաջնորդների հետ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը շաբաթավերջին Բեռլինում կհանդիպի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և եվրոպացի այլ առաջնորդների հետ, հայտնել է Սպիտակ տունը:
Սպիտակ տան պաշտոնյան նախօրեին AFP-ին հաստատել է Wall Street Journal-ի տեղեկությունը, որ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը շաբաթավերջին հանդիպելու է Զելենսկու և եվրոպացի առաջնորդների հետ՝ խաղաղության բանակցությունների կարգավիճակը քննարկելու համար։
Գերմանիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ Բեռլինը կհյուրընկալի առաջնորդներին, այդ թվում՝ Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի ղեկավարներին, հաջորդ երկուշաբթի՝ Զելենսկու՝ կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ գերմանա-ուկրաինական բիզնես ֆորումին մասնակցելուց մի քանի ժամ անց։
