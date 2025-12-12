Մատչելիության հղումներ

Պուտինն ու Էրդողանը քննարկել են ուկրաինական կարգավորման հարցը

Թուրքմենաստանում հանդիպել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները: Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն՝ Պուտինն ու Էրդողանը մանրամասն քննարկել են ուկրաինական կարգավորման հարցը, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային հարցեր։

Ըստ Կրեմլի՝ օրակարգում է եղել նաև Եվրոպայում սառեցված ռուսական ակտիվները Ուկրաինային որպես վարկ տրամադրելու՝ Բրյուսելի ծրագիրը: Երկու առաջնորդները համաձայնել են, որ նման անխոհեմ գործողությունները կարող են խաթարել միջազգային առևտրային և ֆինանսական հարաբերությունները կանոնակարգող Բրետոն Վուդսի համակարգը, ասել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։


