ՆԱՏՕ-ի ուժերը «խոցել են Իրանից Թուրքիա ուղղված» երրորդ բալիստիկ հրթիռը

ՆԱՏՕ-ի օդային պաշտպանության ուժերը Միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում խոցել են Իրանից Թուրքիա ուղղված երրորդ բալիստիկ հրթիռը։ Այս մասին հայտնում է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը՝ ընդգծելով, որ Թեհրանից պարզաբանում են պահանջել։
Իրանի նկատմամբ իսրայելա-ամերիկյան պատերազմի մեկնարկից ի վեր ՆԱՏՕ-ի ուժերը մարտի 4-ին խոցել էին առաջին, իսկ մարտի 9-ին՝ երկրորդ իրանական բալիստիկ հրթիռը։ Նախարարությունը նշել է, որ առաջին հրթիռը խոցվել էր Թուրքիայի օդային տարածք հասնելու ճանապարհին, իսկ երկրորդն՝ արդեն երկրի օդային տարածքում։
ՆԱՏՕ-ի երկրորդ խոշոր բանակն ունեցող Թուրքիան իր հարևան Իրանին յուրաքանչյուր հարձակումից հետո բողոք է ներկայացրել, սակայն բացահայտ չի հայտնել, որ պաշտպանության համար պաշտոնապես կդիմի դաշինքի անդամներին։
«Մեր երկրի տարածքի և օդային տարածքի նկատմամբ ցանկացած սպառնալիքի դեմ բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ձեռնարկվում են վճռական և առանց հապաղման։ Խորհրդակցություններ են իրականացվում համապատասխան երկրի հետ՝ դեպքի բոլոր կողմերը պարզաբանելու համար», - ասված է նախարարության հաղորդագրությունում։
Իրանը դեռ չի մեկնաբանել, սակայն մինչև այս բազմիցս պնդել է, որ Թուրքիան հատուկ չի թիրախավորվել։
Ի դեպ, այս դեպքերից հետո ՆԱՏՕ-ն ուժեղացրել է իր բալիստիկ հրթիռների պաշտպանության միջոցները տարածաշրջանում և տեղադրել ԱՄՆ-ի «Պատրիոտ» օդային պաշտպանության համակարգը Թուրքիայի հարավ-արևելյան Մալաթիա նահանգում։