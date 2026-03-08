Իրանը մերժում է հրադադարը և պահանջում պատերազմի մշտական ավարտ

Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին մերժել է ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հետ պատերազմում հրադադարի հնարավորությունը՝ հայտարարելով, որ պետք է լինի հակամարտության «մշտական ավարտ»։
NBC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Արաղչին պնդել է, որ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը «հրադադար են պահանջում»: «Սա տեղի չի ունենալու:Պատերազմը պետք է ունենա մշտական ավարտ, և մինչև այդ կետին հասնելը, կարծում եմ, պետք է շարունակենք պայքարը մեր ժողովրդի անվտանգության համար»։
Այս պնդումը հնչում է այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մարտի 6-ին հայտարարել էր, որ Իրանի հետ «անվերապահ հանձնվելուց» բացի այլ համաձայնագիր չի կնքվի։
Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանն ավելի վաղ մերժել էր Թրամփի պահանջը, Արաղչին վերահաստատեց Թեհրանի դիրքորոշումը՝ ասելով. «Մենք երբեք չենք հանձնվի։ Մենք կդիմադրենք այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է»։