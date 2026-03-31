Մոջթաբա Խամենեին Իրանի տարածքում է. Իրանի դեսպան

Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին Իրանի տարածքում է, սակայն հասկանալի պատճառներով «խուսափում է հայտնվել հանրության առջև», այսօր հայտարարել է Թեհրանում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսեյ Դեդովը։
RTVI հեռուստաընկերության հետ զրույցում ռուսաստանցի դիվանագետը նշել է, որ ինքը մինչ օրս Իրանի նորընտիր գերագույն առաջնորդի հետ չի հանդիպել։
Դեդովը նաև հրաժարվել է մեկնաբանել արևմտյան մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն՝ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ավիահարվածների հետևանքով փետրվարի 28-ին վիրավորված Մոջթաբա Խամենեին տեղափոխվել է Մոսկվա բուժման նպատակով։