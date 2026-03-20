Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իրանի առաջնորդն ուղերձ է հրապարակել Նովրուզի առթիվ

Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Մոջթաբա Խամենեին այսօր հրապարակել է ուղերձ՝ նշելով պարսկական Նոր տարվա՝ Նովրուզի սկիզբը, որը նա անվանել է «դիմադրության տնտեսության տարի՝ ազգային միասնության և ազգային անվտանգության պայմաններում»։

Իրանի գերագույն առաջնորդը հայտարարել է, որ Իսլամական Հանրապետության թշնամիները պարտություն են կրում ԱՄՆ-ի և Իսրայելի դեմ պատերազմում։

«Այս պահին ձեր՝ մեր հայրենակիցների միջև ստեղծված առանձնահատուկ միասնության շնորհիվ թշնամին պարտության է մատնվել»,- ասել է Խամենեին, որը դեռևս հրապարակային ելույթ չի ունեցել և միայն գրավոր ուղերձներ է հղում հոր՝ Ալի Խամենեի մահից հետո, Իրանի գերագույն առաջնորդի պաշտոնում։

XS
SM
MD
LG