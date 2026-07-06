Միշուստին-Փաշինյան հանդիպում՝ առաջինը հայաստանյան ընտրություններից հետո

Ռուսաստանի վարչապետն այսօր Եկատերինբուրգում՝ «Իննոպրոմ» ցուցահանդեսի շրջանակներում, կհանդիպի Հայաստանի վարչապետին։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի առաջին այցն է Ռուսաստան՝ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններից ու հայկական ապրանքների նկատմամբ ռուսական սահմանափակումներից հետո։
«Ինտերֆաքս»-ի հաղորդմամբ՝ Միխայիլ Միշուստինը ելույթ կունենա «Իննոպրոմ» ցուցահանդեսի լիագումար նիստում, որին կմասնակցի նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Այցի ընթացքում Միշուստինին ուղեկցում են ՌԴ առաջին փոխվարչապետ Դենիս Մանտուրովը, փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը և արդյունաբերության և առևտրի նախարար Անտոն Ալիխանովը։ Հայկական պատվիրակության կազմում են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարը, ինչպես նաև Մեծամորի ատոմակայանի տնօրենը։
Նախընտրական շրջանում Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի անգամ հայտարարել էր խորհրդարանական ընտրություններից հետո Ռուսաստան այցելելու և նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպելու մտադրության մասին։ Առայժմ, սակայն, Պուտին-Փաշինյան հնարավոր հանդիպման մասին չի հաղորդվել։ Փոխարենը՝ անցած շաբաթ հեռախոսազրույց էր կայացել Փաշինյանի ու Միշուստինի միջև՝ հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Կողմերն այդ զրույցից հետո հայտարարել էին, թե քննարկել են «առևտրատնտեսական համագործակցության արդիական հարցերը»՝ առանց հավելյալ մանրամասների։
Մոտ մեկ ամիս է՝ Ռուսաստանը մի շարք սահմանափակումներ է մտցրել հայկական ապրանքների նկատմամբ, այդ թվում՝ ամբողջությամբ արգելափակել միրգ-բանջարեղենի ներմուծումը՝ «որակի և ստուգումների ընթացքում ի հայտ եկած բազմաթիվ խախտումների» պատճառաբանությամբ։ Մոսկվան արգելափակում է նաև հայկական ապրանքների տարանցումն իր տարածքով դեպի Եվրասիական տնտեսական միության այլ երկրներ, հորդորելով Երևանին կողմնորոշվել՝ մնո՞ւմ է ԵԱՏՄ կազմում, թե՞ անդամակցում է Եվրամիությանը։ Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, որ նման ընտրություն կատարելու անհրաժեշտություն այս պահին չի տեսնում։
«Շատ ակտիվ աշխատելու ենք, և համոզված եմ, որ լուծումներ կլինեն, որովհետև եթե չլինեն լուծումներ, դա լրիվ ուրիշ բան է նշանակում՝ առաջին հերթին Եվրասիական տնտեսական միության համար», - հունիսի վերջին Կառավարության նիստում հայտարարել էր Փաշինյանը, հավելելով. - «Եվրասիական տնտեսական միությունը հայեցակարգային մի քանի դրույթների վրա է հիմնված՝ աշխատուժի, ապրանքների, ծառայությունների և ֆինանսների ազատ տեղաշարժ։ Եթե դա չկա, նշանակում է՝ Եվրասիական տնտեսական միություն չկա։ Եվ Եվրասիական տնտեսական միությունը պետք է այդ հարցին հստակ պատասխանի՝ ինքը կա՞, թե՞ չկա»։
Փաշինյանը նաև պնդում է, թե ինքը ԵԱՏՄ գործընկերներին հարցեր ունի մայիսի 29-ին Աստանայում ընդունված հայտարարության վերաբերյալ, որով Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելառուսի և Ղրղըզստանի նախագահները Հայաստանին կոչ էին արել հնարավորինս սեղմ ժամկետներում հանրաքվե անցկացնել Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրամիության միջև ընտրություն կատարելու հարցով։ Կողմերը նաև հայտարարել էին, թե հետագա քայլերի հարցը կքննարկեն դեկտեմբերին կայանալիք նիստում։
«Մենք պետք է հասկանանք՝ ԵԱՏՄ ցանկացած երկիր ցանկացած երկրի հետ կապված կարո՞ղ է այսպիսի որոշումներ կայացնել, ուղղակի արթնանալ որոշումներ կայացնե՞լ։ Իմ գնահատմամբ՝ եթե այս հարցի պատասխանն այո է, ուրեմն ԵԱՏՄ-ն հայտարարում է ինքնալուծարման մասին։ Պետք է լինի շատ հստակ պատասխան՝ ԵԱՏՄ-ն կա՞, թե՞ չկա։ Եթե կա, մենք կդիրքավորվենք, եթե չկա, առանձնապես դիրքավորվելու կարիք էլ չի առաջանալու», - հայտարարել էր Հայաստանի վարչապետը։
Նիկոլ Փաշինյանն Աստանա չէր մեկնել՝ նախընտրական քարոզարշավի հիմնավորմամբ, հայկական պատվիրակությունը գլխավորում էր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։