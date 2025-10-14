Միրզոյան. TRIPP-ի տեխնիկական լուծումներն ամերիկյան կողմի հետ դեռ պետք է հստակեցվեն

Ի՞նչ փուլում են TRIPP ծրագրի իրագործման աշխատանքները և առաջիկայում սպասվո՞ւմ են արդյոք նորություններ: Հայաստանի արտգործնախարարը ֆինլանդացի իր գործընկերոջ հետ համատեղ ասուլիսին առանց փակագծեր բացելու այսօր դարձյալ շեշտեց՝ «Թրամփի ուղու» վերաբերյալ տեխնիկական լուծումներն ամերիկյան կողմի հետ դեռ պետք է հստակեցվեն: Արարատ Միրզոյանի խոսքով՝ օգոստոսի 8-ից հետո Երևանն ու Վաշինգտոնն այդ ուղղությամբ աշխատում են:
«Եվ դա էլ մեր հենց ամենօրյա՝ բառի բուն իմաստով, աշխատանքն է: Երբ որ մենք կունենանք վերջնական ամբողջական պատկերացում, նաև կհանրայնացնենք էդ պայմանները, կլինի հայ-ամերիկյան համատեղ ընկերություն, որը կստանձնի պատասխանատվությունը էդտեղ կառուցապատման և հետագա շահագործման ուղղությամբ, վերջը, բոլոր մանրամասները, որոնք դեռ պիտի հստակեցվեն, կհստակեցվեն և կհանրայնացվեն», - հայտարարեց Միրզոյանը:
Միացյալ Նահանգների, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների համատեղ հռչակագրի ստորագրումից անցել է ավելի քան երկու ամիս, բայց «Թրամփի ուղի» անվանումն ստացած ճանապարհահատվածի շահագործման մասին բազմաթիվ հարցեր մնում են բաց են: Թե ամերիկյան կողմի հետ քննարկումները կոնկրետ ինչ հարցերի շուրջ են, նախարար Միրզոյանն այսօր փակագծեր չբացեց, բայց հատուկ շեշտեց՝ մինչ այս պահը համաձայնեցված է միայն այն, ինչ գրված է վաշինգտոնյան հռչակագրում. - «Մնացածը մենք և Միացյալ Նահանգները միասին դեռ կաշխատանք, կհստակեցնենք, բոլոր կողմերի հետ կհամաձայնեցնենք»:
Վարչապետ Փաշինյանի, նախագահներ Թրամփի և Ալիևի համաձայնեցրած փաստաթղթում կողմերը կարևորել են ճանապարհների բացումը՝ հիմնված պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և իրավազորության հարգման վրա: Ընդունած հռչակագրով՝ Բաքուն Հայաստանի տարածքով անխոչընդոտ անցում կստանա դեպի իր էքսկլավ Նախիջևան, Հայաստանը՝ փոխադարձ առավելություններով հաղորդակցություն:
Հայաստանյան ընդդիմությունը համարում է՝ Բաքուն ստացել է իր պահանջած միջանցքը, թերահավատ են, որ Երևանի համար շահավետ ճանապարհները կբացվեն:
Միրզոյանը դարձյալ պնդեց՝ խոսքը բոլո՛ր ճանապարհների գործարկմանն է վերաբերում. - «Սա ամբողջ ապաշրջափակման, այդ թվում և այդ հատվածին է վերաբերում: Ես սա ընդգծում եմ, որովհետև տեսնում եմ, որ շահարկումները էս մասով դեռ շարունակվում են մեդիա տիրույթում, գուցե միտումնավոր, որոշ շրջանակների կողմից»:
Խաղաղության նախաստորագրաված պայմանագիրը ստորագրելու համար Բաքուն շարունակում է պնդել Հայաստանի Սահմանադրությունը փոխելու իր նախապայմանը: Մոտ տասն օր առաջ լեհական հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Միրզոյանը նախապայմաններ ձևակերպումն էր օգտագործել, այսօր նախարարը հստակեցրեց՝ խոսքը հենց այն մեկ նախապայմանի մասին է, որից Ադրբեջանը չի հրաժարվում: Միրզոյանը կրկին վստահեցրեց՝ հայ և ադրբեջանցի պաշտոնյաները Սահմանադրության փոփոխության շուրջ քննարկում չունեն, և դա բացառապես Հայաստանի ներքին հարցն է:
«Ես զարմանում եմ, որ շարունակաբար, էսքան հավաստիացումներից հետո հարցերը շարունակում են մնալ կամ հնչել: Բայց եթե հարցնում եք, նորից ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երբևէ որևէ երրորդ կողմի առջև չի ստանձնել և չի էլ ստաձնելու պարտավորություն՝ փոխել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը; Կրկին՝ դա միայն և միայն մեր քաղաքացիների որոշելիքն է և մեր ներքին, ներքաղաքական, ներհանրային, եթե կուզեք, օրակարգի մաս է», - հայտարարեց Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը: