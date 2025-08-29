Մինսկի խմբի վերջնական լուծարումը նախատեսվում է 2025-ի դեկտեմբերին. Լուկաշևիչ

Ռուսաստանն աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի համատեղ որոշմանը՝ լուծարել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, որը զբաղվում էր Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմամբ: Այս մասին RBC-ին հայտնել է ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը՝ նշելով, որ խմբի վերջնական լուծարումը նախատեսվում է 2025 թվականի դեկտեմբերին։
Ըստ Լուկաշևիչի՝ խոսքը վերաբերում է երեք ինստիտուտի՝ Մինսկի խմբի, ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի պաշտոնի և բարձր մակարդակի պլանավորման խմբի աշխատանքի դադարեցմանը:
«Հաշվի առնելով կողմերի դիրքորոշումը, որ դրանց պահպանումը նպատակահարմա չէ, մենք որևէ պատճառ չենք տեսնում կանխելու դրանց լուծարումը»,- ասել է դիվանագետը:
Ավելի վաղ Ադրբեջանի ԱԳ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել էր, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարման որոշումը կհաստատվի սեպտեմբերի 1-ին: Նրա խոսքով՝ այս մեխանիզմը փաստացի վաղուց դուրս է մնացել խաղաղ գործընթացից:
Մինսկի խմբի լուծարումը Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագիր կնքելու համար առաջադրված երկու պայմաններից մեկն էր:
Մինսկի խմբին ուղղված դիմումը Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովն ստորագրել են օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում և ուղարկել կազմակերպությանը օգոստոսի 11-ին։
Լուկաշևիչի խոսքով՝ Մինսկի խմբի լուծարման ընթացակարգը հետևյալն է՝ ԵԱՀԿ-ի Մշտական խորհուրդը (քաղաքական խորհրդակցությունների գլխավոր համակարգող մարմին) խորհուրդ է տվել անդամ երկրներին «լռակյաց համաձայնությամբ» հաստատել նախարարական որոշումը։ Եթե մինչև սեպտեմբերի 1-ը ոչ ոք չի արտահայտի հակափաստարկ խմբի լուծարմանը, որոշումը կհամարվի ընդունված։ Որոշման կատարմանը վերաբերող վարչարարական և ֆինանսական միջոցառումների իրականացումը կտևի մի քանի ամիս: