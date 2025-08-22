Մինսկի խմբի լուծարումն անջնջելի հետք է թողնելու ԵԱՀԿ պատմության վրա. արցախցիները դիմել են ԵԱՀԿ-ին

Հայրենիքից ու իրենց տներից ադրբեջանական զենքի ուժով տեղահանված արցախցիները տագնապած են Մինսկի խումբը լուծարելու քայլերից: Արցախի Ազգային ժողովի նախագահն է150 հազար հայի անունից դիմել Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին, որ կանգ առնեն, ամեն ինչ կորցրած մարդկանց իրավունքներն էլ հաշվի առնեն. «Եթե աշխարհն այնքան անտարբեր ու բարոյազուրկ է, որ կգնա այդ ճանապարհով, մենք շարունակելու ենք պայքարել այլ հնարավոր մեթոդներ ու միջոցներ ունենալու համար», - ասում է Արցախի օմբուդսմեն Գեղամ Ստեփանյանը:
Մինսկի խումբը Արցախյան հարցի լուծման միջազգային միակ ձևաչափն է: 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո Ադրբեջանի ղեկավարն էր պահանջում, որ այն լուծարվի, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնեց:
Օրերս Միացյալ Նահագներում արտգործնախարարներ Միրզոյանն ու Բայրամովը դիմեցին ԵԱՀԿ-ին, որ այս ձևաչափը լուծարվի:
«Ատելի Մինսկի խումբն ապրում է իր վերջին օրերը», - երեկ Քարվաճառում իր հաջողության մասին ադրբեջանցիներին հայտնեց Իլհամ Ալիևը. «Ատելի Մինսկի խումբն արդեն ապրում է իր վերջին օրերը։ Իրականում այն անգործունեություն էր ցուցաբերում և չէր կարող գործել։ Սակայն, իրավաբանորեն, այն գոյություն ուներ, և հիմա նրա վերջը մոտենում է», - հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը:
Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներից Միացյալ Նահանգներում սկիզբ դրվեց այս գործընթացին, մյուս համանախագահողը՝ Ֆրանսիան ողջունեց, Ռուսաստանը դեռ չի արձագանքել:
Մարդու իրավունքների պաշտպանության դիրքերից հանդես եկող արևմուտքը չի կարող անտեսել իրենց տներից բռնի տեղահանված 150 հազար մարդու իրավունքները, ասում է Արցախի նախկին օմբուդսմենը, «պայքարելու ենք, որ մեր ձայնը լսեն», - հույս ունի Գեղամ Ստեփանյանը. «Իրատեսական եմ համարում, որ որևէ պետություն կարձագանքի կամ հաշվի կառնի, ինչու ոչ: Օրինակ՝ եթե Կանադայի ԱԳՆ հայտարարությունը նայենք, կտեսնենք, որ այդտեղ հղում է արվում Արցախի ժողովրդի արժանապատիվ ու անվտանգ վերադարձին»:
Արցախի Ազգային ժողովը կոչ է անում ԵԱՀԿ պետություններին վետոյի իրավունք կիրառել ու կանխել Արցախյան հարցի լուծման միակ կառույցի լուծարումը, քանի դեռ չեն ստեղծվել բնակչության անվտանգ վերադարձի ամուր երաշխիքներ:
«Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված էթնիկ զտման հետևանքը լեգիտիմացնելու և նման կերպով կոնֆլիկտը հանգուցալուծված համարելու ցանկացած որոշում անջնջելի ու արյունոտ հետք է թողնելու ԵԱՀԿ պատմության հեղինակության և սկզբունքայնության վրա», - ասված է ԱԺ հայտարարության մեջ:
Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչած Նիկոլ Փաշինյանը փակել է Արցախի էջը: Մարդկանց իրենց տներ վերադառնալու հարցը համարում է խոչընդոտ Ադրբեջանի հետ խաղաղություն հաստատելու համար: Երեկ էլ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատեց՝ իր կառավարման օրոք Արցախյան շարժում չի լինելու: