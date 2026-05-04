Միացյալ Թագավորությունից հայտնում են՝ Հորմուզում արկը հարվածել է լցանավի

«Չեզոք» երկրների նավերին Հորմուզի նեղուցից դուրս «ուղեկցելու» մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախօրեին արված հայտարարությունից քիչ անց Միացյալ Թագավորության ծովային առևտրի գործակալությունը հայտնել է, որ անհայտ ծագման արկը լցանավի է հարվածել ջրուղում, գրում է Reuters-ը։
Քիչ մանրամասներ են հայտնի։ Նշվում է միայն, որ դեպքը տեղի է ունեցել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ափից 78 ծովային մղոն հեռավորության վրա, տուժածներ չան։
Փետրվարի 28-ին Իրանի դեմ մեկնարկած ամերիկա-իսրայելական համատեղ հարձակմանն ի պատասխան՝ Իրանն արգելափակել է Հորմուզով տարանցվող բեռնափոխադրումների զգալի մասը։ Էներգիայի համաշխարհային գներն այս պատճառով սրընթաց աճել են։
Ապրիլի 8-ին հրադադարի հաստատումից հետո Վաշինգտոնը հայտարարեց Հորմուզը շրջափակելու մասին, որի ընթացքում ամերիկյան ուժերն արդեն մի քանի նավ են առգրավել։
Նախքան պատերազմը Հորմուզի նեղուցով էր անցնում աշխարհում սպառվող նավթի և գազի 20 տոկոսը։
Պատերազմի մեկնարկից հետո պարբերաբար հաղորդվել է Հորմուզում Իրանի կողմից նավերի խոցման մասին։