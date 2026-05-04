Միացյալ Թագավորությունից հայտնում են՝ Հորմուզում արկը հարվածել է լցանավի

Լցանավերը Հորմուզի նեղուցում, արխիվ
«Չեզոք» երկրների նավերին Հորմուզի նեղուցից դուրս «ուղեկցելու» մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախօրեին արված հայտարարությունից քիչ անց Միացյալ Թագավորության ծովային առևտրի գործակալությունը հայտնել է, որ անհայտ ծագման արկը լցանավի է հարվածել ջրուղում, գրում է Reuters-ը։

Քիչ մանրամասներ են հայտնի։ Նշվում է միայն, որ դեպքը տեղի է ունեցել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ափից 78 ծովային մղոն հեռավորության վրա, տուժածներ չան։

Փետրվարի 28-ին Իրանի դեմ մեկնարկած ամերիկա-իսրայելական համատեղ հարձակմանն ի պատասխան՝ Իրանն արգելափակել է Հորմուզով տարանցվող բեռնափոխադրումների զգալի մասը։ Էներգիայի համաշխարհային գներն այս պատճառով սրընթաց աճել են։

Ապրիլի 8-ին հրադադարի հաստատումից հետո Վաշինգտոնը հայտարարեց Հորմուզը շրջափակելու մասին, որի ընթացքում ամերիկյան ուժերն արդեն մի քանի նավ են առգրավել։

Նախքան պատերազմը Հորմուզի նեղուցով էր անցնում աշխարհում սպառվող նավթի և գազի 20 տոկոսը։

Պատերազմի մեկնարկից հետո պարբերաբար հաղորդվել է Հորմուզում Իրանի կողմից նավերի խոցման մասին։


