«Միասին կարող ենք». Քոչարյանի ուժը կհայտարարի վարչապետի թեկնածուի անունը

Մի քանի ժամից երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած «Հայաստան» դաշինքը մարզահամերգային համալիրում կհայտարարի խորհրդարանական ընտրություններում վարչապետի իրենց թեկնածուի անունը, ինչպես նաև կներկայացնի, թե ինչ «նոր» ձևաչափով են մասնակցելու ընտրություններին:

«Մենք ներկայացնելու ենք առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու մեր ձևաչափը, վարչապետի թեկնածուին ու մեր ծրագրային հիմնական դրույթներն ու սկզբունքները», - ասաց «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը:

«Ազատության» տեղեկություններով՝ անակնկալներ չեն սպասվում և երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին կառաջնորդի դաշինքը՝ գլխավորելով նախընտրական ցուցակը:

Իր վերջին ասուլիսում էլ Ռոբերտ Քոչարյանը չէր թաքցրել՝ վարչապետի հավանական թեկնածուն ինքն է, բայց վերջնական որոշման մասին կհայտարարեն սոցհարցումներից հետո. «Ես ինքս որպես մի առաջնորդ, որը ընդունակ է, արել է մի երկու անգամ, ճգնաժամային իրավիճակում բավականին լուրջ հաջողությունների հասել է և կարող է դա անել երրորդ անգամ: Սա պետք է մեր մեսիջը լինի մեր ընտրողներին»:

Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած ուժը այսօր երեկոյան նախատեսված միջոցառմանը կներկայացնի նաև դաշինքի պաշտոնական կարգախոսը։ Դատելով «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանի խոսքից՝ երկրորդ նախագահի թիմը նախընտրել է՝ «Միասին կարող ենք» կարգախոսը:

Ի դեպ, Մարզահամերգային համալիրում կայանալիք միջոցառմանը լրագրողները հրավիրված չեն, դրան հնարավոր է հետևել ուղիղ հեռարձակման միջոցով:

Փաշինյանը «իրատեսական է համարում սահմանադրական մեծամասնություն ստանալը»

«Հետևությունն այն է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում սահմանադրական մեծամասնություն ստանալն առավել քան իրատեսական է «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության համար», - հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:

Մինչ երկրորդ նախագահը պատրաստվում է հայտարարել, թե ինչ ձևաչափով և կարգախոսով է մասնակցելու հունիսի 7-ին կայանալիք ընտրություններին, վարչապետ Փաշինյանը իր «ուրախ ավտոբուսով» շարունակում է մարզային հանդիպումները:

Անցած շաբաթ Սյունիք և Վայոց ձորի մարզ կատարած այցելություններից հետո Փաշինյանը հայտարարեց, թե ընտրություններում միանգամայն իրատեսական է սահմանադրական մեծամասնություն ստանալը: Սա նշանակում է, որ ՔՊ -ն ծրագրում է խորհրդարանի կեսից ավելի տեղեր վերցնել:

Վարչապետ Փաշինյանն իհարկե երեկ չմանրամասնեց, թե ինչի վրա է հիմնված իր այս լավատեսությունը: Նա կուսակիցներին պարզապես հորդորում էր տեր կանգնել այդ հնարավորությանը: Հարկ է նկատել, որ ամերիկյան հանրապետական ինստիտուտի՝ IRI -ի վերջին հարցումներով վարչապետի առաջնորդած ՔՊ-ն ընդամենը 24 տոկոս ձայն էր ստացել:

«Այս հնարավորությանը տեր կանգնելու և իրացնելու համար պետք չէ ամաչել զգացմունքներից, ցույց տվեք ամեն օր ձեր սերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին», - ասել է վարչապետը:

Թե որքանով կազդի ՔՊ-ականների ի ցույց դրվող սերը ընտրությունների արդյունքների վրա, դժվար է ասել, սակայն Սահմանադրության նոր տեքստ գրող և «Անկախության հռչակագիրն» այդ տեքստից դուրս թողնելու մտադրություն ունեցող Փաշինյանին խորհրդարանում սահմանադրական մեծամասնություն ունենալը խիստ անհրաժեշտ է: Նոր Սահմանադրության նախագիծը հանրաքվեի դնելու համար խորհրդարանը պետք է որոշման նախագիծ ընդունի, որի համար անհրաժեշտ է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երկու երրորդը: Ըստ այդմ՝ իշխանությունը չի կարողանա նախաձեռնել նոր Սահմանադրություն ընդունում, եթե չունենա սահմանադրական մեծամասնություն:

«Հունիսի 7 -ից հետո Փաշինյանը չի լինելու վարչապետ»

Եթե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, թե սահմանադրական մեծամասնություն են կազմելու խորհրդարանում, ապա միլիարդատեր գործարար Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած ուժը համոզված է՝ հունիսի 7-ից հետո Փաշինյանն այլևս վարչապետ չի լինելու. «Նոր սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 7 -ից հետո չի լինելու երկրի վարչապետը»:

Նիկոլ Փաշինյանի Սահմանադրական մեծամասնություն վերցնելու լավատեսությանը միլիարդատեր գործարար Սամվել Կարապետյանի «Ուժեղ Հայաստանը» պատասխանում է նոր սոցհարցումներով, որոնց համաձայն տնային կալանքում գտնվող գործարարի վարկանիշը՝ «թռիչքաձև» աճում է:

Կուսակցության պատվիրած հարցումների համաձայն՝ եթե Սամվել Կարապետյանի օգտին պատրաստ է քվեարկել 35, ապա Փաշինյանի օգտին ավելի քիչ՝ 34 տոկոսը: Ինչ վերաբերում է սահմանադրական մեծամասնություն վերցնելու Փաշինյանի պնդմանն, ապա «Ուժեղ Հայաստանի» առանցքային անդամներից Գոհար Մելոյանը հիշեցնում է ոչ միայն իրենց պատվիրած սոցհարցումները, այլև իշխանականների կողմից շրջանառված IRI -ի վերջին հարցումները, որոնց համաձայն Փաշինյանի ՔՊ -ն 24 տոկոս ձայն ունի:

«Անգամ իրենց շրջանառած սոցհարցումների տվյալներով իրենք չունեն հնարավորություն սահմանադրական մեծամասնություն ձեռք բերելու: Բոլոր տվյալներով այս քաղաքական ուժը չունի հանրային մեծաքանակ աջակցություն», - նշեց Մելոյանը:

Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած ուժի ներկայացուցիչը պնդում է, որ հանրությունը արդեն 2 անգամ վստահության քվե է տվել ՔՊ -ին, սակայն Փաշինյանի կառավարությունը չի կատարել իր իսկ տրված խոստումներն ու ըստ էության տապալել է 2021-26 թվականների կառավարության ծրագիրը:

Իշխանությունը մինչդեռ հակադարձում է՝ կատարել է իր տված գլխավոր խոստումը, այն է՝ խաղաղություն է բերել, իսկ վերընտրության դեպքում անշրջելի է դարձնելու այդ խաղաղությունը:




