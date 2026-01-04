Մեծ Բրիտանիան ու Ֆրանսիան ռմբակոծել են Սիրիայում ԻՊ-ի ենթադրյալ զինապահեստը

Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի ռազմաօդային ուժերը շաբաթ երեկոյան համատեղ գործողություն են իրականացրել Սիրիայում «Իսլամական պետություն» խմբավորման կողմից նախկինում օգտագործված զենքի ենթադրյալ ստորգետնյա պահեստի ոչնչացման ուղղությամբ: Այս մասին հայտնել է Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը:
Հետախուզական տվյալների վերլուծությունը, ըստ ՊՆ-ի, հայտնաբերել է ստորգետնյա օբյեկտ, որը ենթադրվում է, որ օգտագործվել է Պալմիրայից հյուսիս գտնվող լեռներում զենք և պայթուցիկ նյութեր պահելու համար:
Նշվում է, որ նախնական նշանները ցույց են տալիս, որ թիրախը հաջողությամբ խոցվել է:
Մեծ Բրիտանիան հայտնել է, որ թիրախը ռմբակոծելու համար կիրառվել են Typhoon FGR4 մարտական ինքնաթիռներ։