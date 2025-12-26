Թրամփը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն մահացու հարվածներ է հասցրել Նիգերիայում ԻՊ խմբավորմանը

Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն «հզոր և մահաբեր հարված» է հասցրել Նիգերիայի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող «Իսլամական պետություն» (ԻՊ) խմբավորմանը:
ԱՄՆ առաջնորդը խմբավորմանը մեղադրել է «առաջին հերթին անմեղ քրիստոնյաների նպատակաուղղված և դաժան սպանությունների մեջ»:
Նիգերիայի արտաքին գործերի նախարար Յուսուֆ Մայթամա Տուգգարն ասել է, որ դա համատեղ գործողություն էր ահաբեկիչների դեմ:
Նոյեմբերին Թրամփը հրամայել էր ամերիկացի զինվորականներին նախապատրաստվել Նիգերիայում իսլամիստական խմբավորումների դեմ պայքարի գործողություններին: