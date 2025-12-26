Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թրամփը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն մահացու հարվածներ է հասցրել Նիգերիայում ԻՊ խմբավորմանը

Նիգերիա, արխիվ
Նիգերիա, արխիվ

Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն «հզոր և մահաբեր հարված» է հասցրել Նիգերիայի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող «Իսլամական պետություն» (ԻՊ) խմբավորմանը:

ԱՄՆ առաջնորդը խմբավորմանը մեղադրել է «առաջին հերթին անմեղ քրիստոնյաների նպատակաուղղված և դաժան սպանությունների մեջ»:

Նիգերիայի արտաքին գործերի նախարար Յուսուֆ Մայթամա Տուգգարն ասել է, որ դա համատեղ գործողություն էր ահաբեկիչների դեմ:

Նոյեմբերին Թրամփը հրամայել էր ամերիկացի զինվորականներին նախապատրաստվել Նիգերիայում իսլամիստական խմբավորումների դեմ պայքարի գործողություններին:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG