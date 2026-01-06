Թրամփն ու Էրդողանը հեռախոսազրույց են ունեցել

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, քննարկել թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացումը ռազմարդյունաբերության ոլորտում, առևտրի խթանման քայլերը, ինչպես նաև Գազայում և Վենեսուելայում տեղի ունեցող զարգացումները։
«Ես Թրամփին ասացի, որ Վենեսուելան չպետք է քաոսի մեջ ընկնի, միջազգային իրավունքի ցանկացած խախտում լուրջ բարդություններ կառաջացնի» ,-զրույցից հետո ասել է Էրդողանը, հավելելով, թե Մադուրոն և վենեսուելացի ժողովուրդը բազմիցս են ցույց տվել իրենց բարեկամությունը Թուրքիայի հանդեպ։
Էրդողանը միաժամանակ վստահություն է հայտնել, որ Թրամփը կվերականգնի ամերիկյան F-35 կործանիչների մատակարարումն ու կչեղարկի Անկարայի դեմ պատժամիջոցները, որոնք սահմանվել էին 2019 թվականին, երբ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան C-400 հակահրթիռային պաշտպանության համակարգեր գնեց Ռուսաստանից։