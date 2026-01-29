Մերց․ «Օրենքների վրա հիմնված աշխարհակարգը ողջ է»

«Օրենքների վրա հիմնված աշխարհակարգը ողջ է», - այսօր Բունդեսթագում ելույթի ժամանակ հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը։
Գերմանական կառավարության ղեկավարն, այնուհանդերձ, ընդունել է, որ Վաշինգտոնի և Եվրամիության հարաբերություններում լուրջ խնդիրներ են ծագել։
«Չնայած դրան՝ մենք պետք է շարունակենք համագործակցության ձեռք մեկնել Միացյալ Նահանգներին։ Ժողովրդավարական պետություններ հանդիսանալով՝ պետք է հասկանանք, որ մենք գործընկերներ ենք, այլ ոչ թե վերադասներ ու ենթականեր», - նշել է Մերցը։