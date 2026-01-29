Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Մերց․ «Օրենքների վրա հիմնված աշխարհակարգը ողջ է»

Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերց, արխիվ
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերց, արխիվ

«Օրենքների վրա հիմնված աշխարհակարգը ողջ է», - այսօր Բունդեսթագում ելույթի ժամանակ հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը։

Գերմանական կառավարության ղեկավարն, այնուհանդերձ, ընդունել է, որ Վաշինգտոնի և Եվրամիության հարաբերություններում լուրջ խնդիրներ են ծագել։

«Չնայած դրան՝ մենք պետք է շարունակենք համագործակցության ձեռք մեկնել Միացյալ Նահանգներին։ Ժողովրդավարական պետություններ հանդիսանալով՝ պետք է հասկանանք, որ մենք գործընկերներ ենք, այլ ոչ թե վերադասներ ու ենթականեր», - նշել է Մերցը։



XS
SM
MD
LG