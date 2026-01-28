Կալլաս․ «Եվրոպան այլևս ԱՄՆ ծանրության կենտրոնը չէ»

«Եվրոպան այլևս ԱՄՆ ծանրության գլխավոր կենտրոնը չէ», - այսօր Փարիզում մեկնարկած միջազգային համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը։
«Այս փոփոխությունը միանգամից չէ, որ տեղի է ունեցել։ Դա համակարգային փոփոխություն է և ժամանակավոր բնույթ չի կրում», - նշել է եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարը։
Կալլասի համոզմամբ, հաշվի առնելով ամերիկյան քաղաքականության այս փոփոխությունները՝ Եվրոպան պետք է լուրջ քայլեր ձեռնարկի իր անվտանգությունը սեփական ուժերով ապահովելու ուղղությամբ։
«Որևէ մեծ պետություն երբեք իր գոյատևման հարցը չի վերապատվիրակել երրորդ կողմին և հաջողության հասել», - հայտարարել է Կայա Կալլասը։