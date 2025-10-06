Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Մերձավանի արյունալի միջադեպի գործով քննչական գործողություններ են կատարվել

Իրավապահները Մերձավանում, 24-ը սեպտեմբերի, 2025թ.
Իրավապահները Մերձավանում, 24-ը սեպտեմբերի, 2025թ.

Մերձավանում տեղի ունեցած սպանության փաստով քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում կատարվել են քննչական գործողություններ, «Ազատությանը» փոխանցեցին Քննչական կոմիտեից:

Ըստ Քննչականի՝ կատարվել է մեղադրյալի կողմից մատնանշված տեղանքի զննություն, որտեղ նա համաձայն իր ցուցմունքի սովորել է կրակել:

Արմավիրի մարզի Մերձավան բնակավայրում սեպտեմբերի 23-ին սպանվեցին Փարաքարի համայնքապետ Վալոդյա Գրիգորյանը և նրա ընկերը՝ քրեական ոստիկան Կարեն Աբրահամյանը: Գործով կալանավորված են Մերձավանի բնակիչներ Նարեկ Օհանյանն ու Գևորգ Հարությունյանը: Նարեկ Օհանյանը փետրվարի 5-ին Մերձավանում սպանված Գրիգոր Օհանյանի եղբայրն է, մյուս կալանավորվածը՝ Օհանյան եղբայրների ընկերը:

Նախորդ շաբաթվա սկզբին իրավապահները հայտարարեցին արյունալի միջադեպը բացահայտելու մասին: Նարեկ Օհանյանին մեղադրանք է առաջադրվել սպանությանն օժանդակելու, իսկ Գևորգ Հարությունյանին՝ սպանության, սպանության փորձի և զենքի ապօրինի շրջանառության հոդվածներով:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Նարեկ Օհանյանը մանրամասն ցուցմունք է տվել, հերքել իր մասնակցությունը Մերձավանի սպանությանը, պնդում է փաստաբանը

Սպանված Վալոդյա Գրիգորյանի թիմակիցները համաձայն չեն վենդետայի վարկածի հետ

Մեղադրյալը ցուցմունքում նշել է, որ պատճառը վրեժխնդրությունն էր. ՔԿ նախագահը՝ Մերձավանի դեպքից

Իրավապահները հայտարարում են՝ Մերձավանի արյունալի միջադեպը բացահայտված է. գյուղի բնակիչներին դա չի գոհացնում

Վարկածը շարունակում է մնալ այն, որ Մերձավանում սպանությունը փետրվարին տեղի ունեցածի շարունակությունն է. ՆԳՆ խոսնակ

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG