Բացահայտվել է Մերձավանում սպանության դեպքը. ՔԿ

Բացահայտվել է Մերձավանում Փարաքարի համայնքապետի ու նրա ընկերոջ սպանության դեպքը, հայտնում է Քննչական կոմիտեն:
Քննչական կոմիտեի փոխանցմամբ՝ ձերբակալված անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ սպանությանն օժանդակելու հոդվածի հատկանիշներով: Վերջինիս նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը:
Նախաքննության ընթացքում, ըստ հաղորդագրության, սպորտային պայուսակի մեջ հայտնաբերվել է նաև մարզասրահի այցեքարտ, որը պարզվել է՝ պատկանում է սպանություն կատարող անձին:
Պարզվել և բացահայտվել է նաև առերևույթ սպանություն կատարած՝ խմբի մյուս անդամ հանդիսացող անձի ինքնությունը, ով ձերբակալվել և ներկայացվել է նախաքննություն իրականացնող մարմին:
Վերջինս տվել է ինքնախոստովանական ցուցմունքներ և մատնանշել հանցագործության գործիք հանդիսացող ինքնաձիգի գտնվելու վայրը: Քննիչի կողմից առգրավվել է նաև հանցագործության գործիք հանդիսացող ինքնաձիգը:
Սպանություն կատարած անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ Քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 1-ին մասով (2 դրվագ) (սպանությունը), 44-155-րդ 1-ին մասով (սպանության փորձը), 335-րդ հոդվածի 1-ին մասով (հրազենի, դրա հիմնական բաղկացուցիչ մասերի, ռազմամթերքի և այլ նյութերի, սարքերի, առարկաների ապօրինի շրջանառությունը):