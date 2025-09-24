Երկու զոհ Մերձավանի կրակոցների հետևանքով. ինչ է հայտնի այս պահին (թարմացված)

Արմավիրի մարզի Մերձավան բնակավայրի Երևանյան խճուղում կրակոցներ են հնչել, նախնական տվյալներով՝ կա 2 զոհ, 1 վիրավոր։ Մահացածներից մեկը համայնքի ղեկավար Վալոդյա Գրիգորյանն է, մյուսը՝ նրա ընկերը՝ քրեական ոստիկան Կարեն Աբրահամյանը: Վերջինս այդ պահին ծառայության մեջ չի եղել, հաղորդում է ՆԳՆ ոստիկանությունը:
Դեպքի մասին ահազանգը ոստիկանություն ստացվել է սեպտեմբերի 23-ին՝ ժամը 23.52-ին:
Գերատեսչության խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը լրագրողներին հայտնել է, որ կա նաև վիրվոր՝ Արծրուն Գալստյանը: Նա վիրահատվել է, այս պահի դրությամբ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում: Սարգսյանի հաղորդմամբ՝ նախնական տեղեկություններով՝ մեկ դիմակավորված մարդ՝ ձեռնոցներով, մոտեցել է տեղում կանգնած երեք անձանց, կրակահերթ է արձակել:
Մերձավանում կրակոցների և սպանության դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ:
Վարչապետը դատապարտել է այս միջադեպը, հայտարարելով՝ պետք է մանրամասն վերլուծության ենթարկվի հարցը, թե կանխարգելիչ ինչպիսի գործողություններ պետք է կատարվեին Փարաքարում բռնությունների շարք թույլ չտալու համար, ովքեր պիտի կատարեին այդ գործողությունները և ինչու չեն կատարել, և որ այդ վերլուծությունից կարվեն անհրաժեշտ հետևություններ։
Փարաքար համայնքում ընդդիմադիր «Ապրելու երկիր» կուսակցության ներկայացուցիչ Վալոդյա Գրիգորյանը մարտին հաղթանակ էր տարել ընտրություններում: Գրիգորյանի առաջնորդած «Միասնություն» դաշինքը ստացել էր ձայների ավելի քան 57 տոկոսը:
Այստեղ արտահերթ ընտրություններ նշանակվեցին, երբ «Քաղաքացիական պայմանագրի» ներկայացուցիչ, այդ ժամանակվա համայնքապետ Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը հրաժարական տվեց արյունալի մի միջադեպի ներկա գտնվելու պատճառով:
«Ապրելու երկիր» կուսակցութան ղեկավար Մանե Թանդիլյանը, անդրադառնալով Փարաքար համայնքի ղեկավարի սպանությանը, ոստիկանությանը մեղադրել է անգործության մեջ:
«Վալոդյա Գրիգորյանը սպանվել է ոստիկանության անգործության հետևանքով», - ասել է նա «Ազատության» հետ զրույցում:
«Ապրելու երկրից» Մեսրոպ Առաքելյանն էլ հույս է հայտնել, որ ժամ առաջ կբացահայտվի հանցագործությունը:
«Որևիցե լարում չկար, մի քանի օր առաջ ինքս էլ համայնքապետարանում է», - ասաց նա:
«Ազատության» հետ զրույցում տեղացիները նշել են, որ հույսեր էին կապում համայնքապետի հետ: