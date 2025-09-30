Մեղադրյալը ցուցմունքում նշել է, որ պատճառը վրեժխնդրությունն էր. ՔԿ նախագահը՝ Մերձավանի դեպքից

Մերձավանի սպանությունների համար մեղադրվող Գևորգ Հարությունյանը ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել՝ ասելով, որ շարժառիթը վրեժխնդրությունն է եղել, Հանրային ՀԸ եթերում հայտարարեց Քննչական կոմիտեի նախագահ Արթուր Պողոսյանը:
Սեպտեմբերի 24-ի կրակոցների հետևանքով զոհվել են Փարաքարի համայնքապետ Վալոդյա Գրիգորյանը և նրա ընկերը՝ քրեական ոստիկան Կարեն Աբրահամյանը, գործով կալանավորված են Մերձավանի բնակիչներ Նարեկ Օհանյանն ու Գևորգ Հարությունյանը: Նարեկ Օհանյանը փետրվարի 5-ին Մերձավանում սպանված Գրիգոր Օհանյանի եղբայրն է, մյուս կալանավորվածը, ըստ լրատվամիջոցների, Օհանյան եղբայրների ընկերը:
«Նշեց, որ պատճառը վրեժխնդրությունն էր 2025թ. փետրվարի 5-ի տեղի ունեցած դեպքի հետ կապված։ Ըստ արդեն մեղադրյալի՝ ինքը մտերիմ և շատ մոտ հարաբերությունների մեջ էր մահացած Գրիգոր Օհանյանի, ինչպես նաև Նարեկ Օհանյանի հետ, և իր կարծիքով՝ քանի որ իր ընկերը մահացել էր Վալոդյա Գրիգորյանի մտերիմների, ըստ էության, կողմից, մեղավորը համարում էր Վալոդյա Գրիգորյանին, և ըստ ցուցմունքի՝ ինքն ուզում էր դրանով վերջ տալ այս հարաբերություններին, և հիմնականը հենց Վալոդյա Գրիգորյանն էր»,- երեկ ասել է Արթուր Պողոսյանը։
Նա հավելել է, որ մյուս մեղադրյալը՝ Նարեկ Օհանյանը, հրաժարվում է ցուցմունք տալ և չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքները։
Ըստ ՔԿ նախագահի՝ Հարությունյանն ասել է նաև, որ մեկ ամիս հետևել է Փարաքարի համայնքապետին:
Արթուր Պողոսյանի խոսքով՝ Գրիգորյանի սպանությունից հետո 100 անձի նկատմամբ իրականացվել են օպերատիվ-հետախուզական տարատեսակ միջոցառումներ, ինչի արդյունքում ձերբակալվել են Գրիգոր Օհանյանի եղբայրը՝ Նարեկ Օհանյանը և 20-ամյա Գևորգ Հարությունյանը:
Նարեկ Օհանյանին մեղադրանք է առաջադրվել սպանությանն օժանդակելու, իսկ Գևորգ Հարությունյանին՝ սպանության, սպանության փորձի և զենքի ապօրինի շրջանառության հոդվածներով:
Սպանության առաջին օրվանից Մերձավանում շրջանառվող վարկածը, թե այս միջադեպը կապ ունի փետրվարին տեղի ունեցած սպանության հետ, իրավապահները շաբաթավերջին հաստատեցին: Փետրվարին ՔՊ-ական նախկին վարչական ղեկավար Մհեր Ախտոյանի տան մոտ սպանվել էր նրա ազգականը՝ 29-ամյա Գրիգոր Օհանյանը: