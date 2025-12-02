Մատչելիության հղումներ

Մակրոնը և Զելենսկին խաղաղության պլանը քննարկել են դաշնակիցների հետ

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը Ելիսեյան պալատում ողջունում է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, Փարիզ, 1-ը դեկտեմբերի, 2025թ.
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը Ելիսեյան պալատում ողջունում է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, Փարիզ, 1-ը դեկտեմբերի, 2025թ.

Երեկ Փարիզում հանդիպել են Ֆրանսիայի և Ուկրաինայի նախագահները, Էմանյուել Մակրոնը և Վլադիմիր Զելենսկին նաև հեռախոսազրույց են ունեցել Կիևի դաշնակիցների հետ՝ քննարկելու Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը դադարեցնելու ԱՄՆ ջանքերը:

Հեռախոսազրույցին մասնակցել են, մասնավորապես, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը, ինչպես նաև ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը և խաղաղության բանակցություններում ուկրաինական պատվիրակության ղեկավար Ռուստեմ Ումերովը:

Զելենսկու փոխանցմամբ՝ հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկվել է նախօրեին Ֆլորիդայում կայացած ԱՄՆ-Ուկրաինա բանակցությունների բովանդակությունը:

Մակրոնի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Զելենսկին հայտարարել է, որ բանակցություններում Կիևի առաջնահերթություններն են ինքնիշխանության պահպանումը և անվտանգության հուսալի երաշխիքների ապահովումը:

Ուկրաինայի նախագահի խոսքով՝ տարածքային վեճերն ամենաբարդն են, և այդ հարցը ամերիկյան պատվիրակության հետ քննարկվել է վեց ժամից ավելի: Այդուհանդերձ, նրա խոսքով, Ֆլորիդայի հանդիպման արդյունքում խաղաղության ամերիկյան պլանն «ավելի լավ տեսք ունի»:

Զելենսկին հույս է հայտնել, որ կհանդիպի Միացյալ Նահանգների նախագաի Դոնալդ Թրամփի հետ Ուիթքոֆի Ռուսաստան այցից հետո. ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնացի հանդիպումը Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի հետ այսօր է նախատեսված:

Ֆրանսիայի նախագահն ասուլիսի ժամանակ ընդգծել է, որ միայն Ուկրաինան կարող է որոշում կայացնել իր տարածքների վերաբերյալ Ռուսաստանի հետ խաղաղ բանակցություններում:

