Թրամփ. Շատ մոտ ենք համաձայնության Ուկրաինայում խաղաղության պլանի շուրջ

Միացյալ Նահանգների նախագահն Ուկրաինայի հարցերով իր հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆին հաջորդ շաբաթ կգործուղի Մոսկվա, որտեղ նա կհանդիպի Վլադիմիր Պուտինի հետ՝ համաձայնեցնելու խաղաղության ամերիկյան պլանի վերջնական տարբերակը: Դոնալդ Թրամփը սոցցանցում հայտնել է, որ ԱՄՆ բանակի նախարար Դեն Դրիսկոլն, իր հերթին, կհանդիպի ուկրաինական կողմին, սակայն չի հստակեցրել, թե կոնկրետ ում:
Թրամփը նշել է, որ խաղաղության պլանի շատ կետեր համաձայնեցված են, տարաձայնություն կա «մի քանի» կետ շուրջ, ապա հույս է հայտնել, որ շուտով կհանդիպի Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների հետ, երբ պլանը «վերջնական տեսքի բերված կլինի»: Սպիտակ տանն էլ հայտարարել է, որ շատ մոտ են համաձայնությանը:
«Կարծում եմ՝ շատ մոտ ենք համաձայնության։ Տեսնենք, թե ինչ կլինի: Կարծում էի, որ այս հակամարտությունն ... ավելի արագ կավարտվի ... Բայց կարծում եմ՝ առաջընթաց ենք գրանցում», - ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահը:
Սպիտակ տան ղեկավարը շեշտել է՝ գործարք կնքելու համար ոչ մի վերջնաժամկետ չկա, կարևորը, որ պատերազմը շուտ ավարտվի:
Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հաստատել է, որ Ուիթքոֆը կայցելի Մոսկվա: Սակայն հերքել է, թե Աբու Դաբիում Ռուսաստանի հետ օրերս քննարկվել է ամերիկյան խաղաղության պլանը, որը, ըստ Reuters-ի, կազմվել է Ռուսաստանի առաջարկների հիման վրա, որոնք Վաշինգտոնին ներկայացվել են հոկտեմբերին: Ըստ գործակալության՝ հենց դրանք են Ռուսաստանի ու ԱՄՆ-ի արտգործնախարարները քննարկել վերջին հեռախոսազրույցի ժամանակ:
Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Երմակը հայտարարել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին ցանկանում է Թրամփի հետ հանդիպել «հնարավորինս շուտ», գուցե այս հինգշաբթի, որպեսզի վերջնականապես համաձայնեցնեն խաղաղության ծրագիրը:
Զելենսկին էլ Ուկրաինայի դաշնակիցների հետ առցանց հանդիպմանն ասել է, որ Ժնևի բանակցությունների արդյունքում սեղանին է դրված շրջանակային փաստաթուղթ, և ինքը պատրաստ է հանդիպել Թրամփի հետ ու քննարկել չլուծված հարցերը:
«Այդ փաստաթուղթը սեղանին է, և մենք պատրաստ ենք առաջ շարժվել ԱՄՆ-ի հետ, նախագահ Թրամփի անձնական ներգրավվածությամբ, նաև Եվրոպայի հետ ... Ես պատրաստ եմ հանդիպել նախագահ Թրամփի հետ, կան զգայուն կետեր, որ պետք է քննարկել, դրանք դեռ կան», - նշել է Ուկրաինայի նախագահը:
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերն ասել է, որ Լոնդոնը «պատրաստ է առաջ շարժվել» Եվրամիության հետ՝ ռուսական սառեցված ակտիվների հաշվին Ուկրաինային վարկ տրամադրելու հարցում:
«Սա լավագույն միջոցն է ցույց տալու Պուտինին, որ նա պետք է բանակցի, ոչ թե փորձի ժամանակ ձգել: Սա մեզ համար լավագույն միջոցն է պատրաստ լինելու աջակցել Ուկրաինային պատերազմի կամ խաղաղության ժամանակ», - ընդգծել է Սթարմերը:
Հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել է, որ որոշել են ավարտել ռուսական սառեցված ակտիվների հաշվին Ուկրաինային վերականգնման նպատակով վարկ տրամադրելու գործընթացը, սակայն կոնկրետ ժամկետ չի նշել: Էմանյուել Մակրոնն ասել է, որ Ուկրաինային անհրաժեշտ է կայուն խաղաղություն, որը կհարգի «միջազգային իրավունքը»։
«Մենք շարունակում ենք գործընկերների հետ անել ամեն ինչ, որպեսզի Ուկրաինայում, ինչպես նաև եվրոպական մայրցամաքում խաղաղություն հաստատվի, որպեսզի այն իսկապես լինի լուրջ խաղաղություն, որը հարգում է միջազգային իրավունքը, և լինի կայուն ուկրաինացիների և բոլորիս համար», - նշել է Մակրոնը:
Եվրոպական հանձնաժողովը պատրաստ է ներկայացնել ռուսական սառեցված ակտիվների օգտագործման իրավական տեքստը, տեղեկացրել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը: Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն ընդգծել է՝ խաղաղության պլանը պետք է ապահովի իրական անվտանգություն թե՛ Ուկրաինայի, թե՛ Եվրոպայի համար։
NBC News-ը հայտնում է, որ անցած շաբաթ Կիև այցի ժամանակ ԱՄՆ բանակի նախարար Դեն Դրիսկոլն ուկրաինացի պաշտոնյաներին զգուշացրել է, որ պարտությունն անխուսափելի է, քանզի Ռուսաստանը սաստկացնում է հարձակումները և կարող է անորոշ ժամանակով շարունակել մարտերը։ Իրավիճակը, ըստ նրա, կվատանա միայն Ուկրաինայի համար, ու ավելի լավ է հիմա հասնել խաղաղության և խուսափել ավելի թույլ վիճակում հայտնվելուց:
Այս ընթացքում կողմերը շարունակել են փոխադարձ հարվածները: Զապորոժիե քաղաքին ռուսական զինուժի հարվածներից 18 մարդ է տուժել:
Ուկրաինական զինուժն, իր հերթին, հարվածել է Չուվաշիային, կա երկու վիրավոր: