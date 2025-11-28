Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պեսկով. ԱՄՆ-ն ՌԴ-ին է փոխանցել Ժնևում մշակված խաղաղության ծրագրի պարամետրերը

Վաշինգտոնը Մոսկվային է փոխանցել Ժնևում ամերիկյան և ուկրաինական խորհրդակցությունների արդյունքում համաձայնեցված խաղաղության ծրագրի պարամետրերը: Այս մասին ճեպազրույցի ընթացքում ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։

«Հիմնական պարամետրերը փոխանցվել են, և հաջորդ շաբաթ քննարկում կլինի Մոսկվայում», - նշել է Պեսկովը։

Սպիտակ տունը հայտարարել էր, որ Ժնևում կայացած բանակցությունները Ուկրաինայի ներկայացուցիչների հետ «զգալի առաջընթաց» են գրանցել՝ ուղղված Ուկրաինայում պատերազմն ավարտելուն, և հանգեցրել են «թարմացված ու հստակեցված» շրջանակային փաստաթղթի, որը, ըստ Վաշինգտոնի, «ամբողջությամբ կապահովի» Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը և կնպաստի արդար խաղաղությանը։

Նախօրեին Ուկրաինայի նախագահն ասաց, որ շաբաթավերջին Ուկրաինայի և ԱՄՆ պատվիրակությունները կհանդիպեն. «Ուկրաինական պատվիրակությունը լավ պատրաստված կլինի և կենտրոնացած՝ բովանդակալից աշխատանքի վրա», - ընդգծել է Զելենսկին:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG