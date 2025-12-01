Մատչելիության հղումներ

Կալլասը զգուշացնում է՝ Մոսկվայում ռուս-ամերիկյան հանդիպումը կարող է մեծացնել ճնշումը Ուկրաինայի վրա

ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլաս, արխիվ
ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլաս, արխիվ

Եվրամիության արտգործնախարար Կայա Կալլասը զգուշացրել է, թե վաղը Մոսկվայում կայանալիք ռուս-ամերիկյան հանդիպումը կարող է մեծացնել Ուկրաինայի վրա ճնշումը՝ զիջումների գնալու համար։

«Ես վախենում եմ, որ ամբողջ ճնշումը կգործադրվի ավելի թույլ կողմի վրա, քանի որ դա այս պատերազմը դադարեցնելու ավելի հեշտ ճանապարհն է», - ասել է Կալլասը։

Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վաղը Մոսկվայում կընդունի ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ներկայացուցիչ Սթիվ Ուիթքոֆին՝ ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու շուրջ Վաշինգտոնի առաջարկները քննարկելու։

