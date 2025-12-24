«Պուտինին տեղեկացրել են» Ուկրաինայի խաղաղության ծրագրի վերաբերյալ ԱՄՆ-ի առաջարկների մասին

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը տեղեկացվել է Սպիտակ տան ղեկավարի ներկայացուցիչների հետ շփումների մասին Ուկրաինայի հարցով խաղաղության ԱՄՆ-ի առաջարկների շուրջ, հայտնել Է Կրեմլը:
ՌԴ նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը շեշտել է՝ այժմ Մոսկվան կձևակերպի իր դիրքորոշումը: Կրեմլի խոսնակը, սակայն, հրաժարվել է մեկնաբանել Ռուսաստանի արձագանքն այդ առաջարկներին:
«Ռուսական կողմի դիրքորոշման բոլոր հիմնական պարամետրերը քաջ հայտնի են Միացյալ Նահանգների մեր գործընկերներին», - լրագրողներին ասել է Պեսկովը:
Պուտինը խաղաղության հասնելու համար առաջադրել է հետևյալ պայմանները՝ Ուկրաինան պետք է զիջի Դոնբասի մոտ 5000 քառակուսի կիլոմետրը, որը դեռ վերահսկում է, Կիևը պետք է պաշտոնապես հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու իր մտադրությունից:
Պատասխանելով հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրիևի կողմից Մայամիից Մոսկվա բերված փաստաթղթերի ձևաչափի մասին հարցին՝ Պեսկովն ասել է, որ ԶԼՄ-ներով այդ մասին խոսելն անտեղի է:
Միացյալ Նահանգների նախագահի բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆն ավելի վաղ արդյունավետ և կառուցողական է գնահատել Մայամիում հանգստյան օրերին Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Եվրոպայի ներկայացուցիչների հետ ունեցած առանձին հանդիպումները, որոնց ժամանակ քննարկվել է խաղաղության ամերիկյան պլանի փոփոխված տարբերակը: Ուիթքոֆն ասել է, Ռուսաստանը ցանկանում է խաղաղության հասնել:
Ուկրաինայի նախագահն այսօր ներկայացրել է, թե ինչ է առաջարկվում խաղաղության ամերիկյան 20 կետանոց ծրագրով Մայամիի բանակցություններից հետո: