Մայամիում կայացած հանդիպումից հետո Մոսկվան կձևակերպի իր դիրքորոշումը. Պեսկով

Ռուսաստանը հնարավորություն ունի ձևակերպել իր դիրքորոշումն ու առկա խողովակներով շարունակելու բանակցությունները Միացյալ Նահանգների հետ՝ Ռուսաստանի նախագահի հատուկ բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևի Մայամի կատարած այցի արդյունքները ստանալուց հետո: Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։

Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հրաժարվել է խոսել փաստաթղթերի վերաբերյալ Ռուսաստանի արձագանքի մասին՝ ասելով, որ նման հարցերի վերաբերյալ Կրեմլը չի պատրաստվում լրատվամիջոցների միջոցով հաղորդակցվել։

Միացյալ Նահանգների նախագահի բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆն ավելի վաղ արդյունավետ և կառուցողական է գնահատել Մայամիում հանգստյան օրերին Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Եվրոպայի ներկայացուցիչների հետ ունեցած առանձին հանդիպումները, որոնց ժամանակ քննարկվել է խաղաղության ամերիկյան պլանի փոփոխված տարբերակը: Ուիթքոֆն ասել է, Ռուսաստանը ցանկանում է խաղաղության հասնել:

«Ռուսաստանը շարունակում է հանձնառու լինել Ուկրաինայում խաղաղության հասնելուն։ Ռուսաստանը բարձր է գնահատում ԱՄՆ ջանքերն ու աջակցությունը ուկրաինական հակամարտության կարգավորման և համաշխարհային անվտանգության վերականգնման գործում», - նշել է նա:

Մայամիի բանակցությունները դրական և արդյունավետ է գնահատել նաև Ուկրաինայի նախագահը:

