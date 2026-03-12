ՄԱԿ ԱԽ-ն դատապարտել է Իրանի հարձակումները տարածաշրջանի երկրների վրա

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը չորեքշաբթի օրը դատապարտել է Իրանի հարձակումները Պարսից ծոցի պետությունների և տարածաշրջանի մյուս երկրների վրա:
Բանաձևը, որին Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ Ռուսաստանը և Չինաստանը ձեռնպահ են քվեարկել, պահանջում է դադարեցնել «Բահրեյնի, Քուվեյթի, Օմանի, Կատարի, Սաուդյան Արաբիայի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Հորդանանի դեմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հարձակումները»:
Պաշտոնական Թեհրանը պնդում է, որ իր հարձակումները ուղղված են ոչ թե հարևան երկրների, այլ դրանցում գտնվող «ամերիկյան թիրախների և ամերիկյան բազաների, ամերիկյան օբյեկտների վրա»:
ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ