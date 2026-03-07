Իրանի վրա հարձակումները կարող են վնասել տարածաշրջանային և համաշխարհային կայունությանը. Էրդողան

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերի հետ: Էրդողանն ընդգծել է Իրանի վրա ԱՄՆ-Իսրայել հարձակումներից հետո վերջին սրման վերաբերյալ մտահոգությունները, հայտնում է «Անադոլու» լրատվական գործակալությունը:
«Թուրքիան ուշադիր հետևում է Իրանի վրա հարձակումներով սկսված գործընթացին։ Եթե միջամտությունները երկարաձգվեն, դրանք կարող են զգալի վնաս հասցնել տարածաշրջանային և համաշխարհային կայունությանը։ Դեռ կան միջոցներ, որոնք կարող են ձեռնարկվել երկխոսության հարթակ կառուցելու համար, և մեր խաղաղությանն ուղղված ջանքերը շարունակվում են», - ասել է Էրդողանը։