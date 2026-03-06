Մատչելիության հղումներ

«Մենք հարձակվել ենք ամերիկյան բազաների վրա, որոնք, ցավոք, գտնվում են մեր հարևանների հողերում». Արաղչի

«Մենք հարձակվել ենք ամերիկյան բազաների վրա, որոնք, ցավոք, գտնվում են մեր հարևանների հողերում», - NBC News-ի հետ զրույցում հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։

Նա ընդգծել է ՝ Իրանը որոշում չի կայացրել պատերազմ սկսել իր հարևանների հետ. «Մենք չենք հարձակվել մեր հարևանների վրա։ Մենք չենք հարձակվել մուսուլմանական երկրների վրա: Մենք հարձակվել ենք ամերիկյան թիրախների և ամերիկյան բազաների, ամերիկյան օբյեկտների վրա, որոնք, ցավոք, գտնվում են մեր հարևանների հողերում»։

Արաղչին ասել է, որ խոսել է այդ երկրների արտաքին գործերի նախարարների հետ՝ բացատրելու, որ նրանք թիրախ չեն։


