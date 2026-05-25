Մահապատիժ Իրանում՝ հակակառավարական ցույցերին վերաբերող մեղադրանքներով

Իրանում այսօր մի տղամարդու են մահապատժի ենթարկել՝ հունվարին երկրում հակակառավարական լայնածավալ բողոքի ակցիաներին վերաբերող մեղադրանքներով, Reuters-ի փոխանցմամբ՝ հայտնում են իրանական պետական լրատվամիջոցները։
Մեղադրանքի մասին, սակայն, տեղեկություններ չեն փոխանցվում։
Տարեվերջին Իրանում տեղի ունեցած ամենամեծ հակակառավարական ցույցերը իշխանությունների կողմից դաժանորեն ճնշվեցին, հազարավոր զոհեր, ձերբակալվածներ եղան, մի շարք երկրներ «սահմռկեցուցիչ» էին որակել Իրանում զոհերի թվի աճը և դատապարտել ուժի անհամաչափ կիրառումը ցուցարարների նկատմամբ։
Տարեսկզբի հակակառավարական բողոքի ակցիաներից հետո Իրանում մահապատիժների աճ է նկատվում։
Ըստ իրավապաշտպան խմբերի, այդ թվում՝ Amnesty International-ի՝ Չինաստանից հետո Իրանը մահապատիժների ամենաբարձր ցուցանիշ ունեցող երկրորդ երկիրն է:
Նախօրեին հաղորդվեց, որ Իրանը կախաղան է հանել լրտեսելու համար դատապարտված տղամարդու: Սա հանրությանը հայտնի առաջին մահապատիժն է Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների հետ պատերազմի ժամանակ լրտեսություն կատարելու համար։