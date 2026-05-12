Հերթական մահապատիժն Իրանում

Առավոտյան ևս մեկ դատապարտյալ մահապատժի է ենթարկվել Իրանում, հայտնում է երկրի արդարադատական համակարգին մոտ Mizan գործակալությունը։
Ըստ լրատվամիջոցի՝ Աբդուլ Ջալիլ Շահբախշը «Անսար ալ-Ֆուրքան» խմբավորման «վերապատրաստված ահաբեկիչ» էր։
Հաղորդվում է, որ նա կալանավորվել էր երկրի Արևելքում իրականացված «հակաահաբեկչական գործողությունների» ժամանակ։ Նա մեղադրվում էր իրավապահ համակարգի դեմ զինված հարձակումների միջոցով ապստամբելու և «Անսար ալ-Ֆուրքան» ապստամբ խմբավորմանը անդամակցելու համար։
Mizan-ի փոխանցմամբ՝ Շահբախշի մեղավորությունն ապացուցվել է նրա հաղորդակցության սարքերում հայտնաբերված գրություններով և ձայնագրություններով։ Բացի այդ, նշվում է, որ Շահբախշը հարցաքննությունների ժամանակ խոստովանել է արարքները։
Տարեսկզբի հակակառավարական բողոքի ակցիաներից հետո Իրանում մահապատիժների աճ է նկատվում։
Վերջին մահապատժի մասին երեկ էր հաղորդվել։
Իսլամական Հանրապետությունը մահապատիժների ամենաբարձր ցուցանիշ ունեցող երկրներից է, զիջում է միայն Չինաստանին։