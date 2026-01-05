Մադուրոն և կինը այսօր առաջին անգամ կկանգնեն Նյու Յորքի դատարանի առջև

Մատչելիության հղումներ

Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն կնոջ՝ Սիլիա Ֆլորեսի հետ, արխիվ
Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն կնոջ՝ Սիլիա Ֆլորեսի հետ, արխիվ

Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն և նրա կինը՝ Սիլիա Ֆլորեսը, որոնց ամերիկյան հատուկ ուժերն անցած շաբաթավերջին ձերբակալել են և տեղափոխել Միացյալ Նահանգներ, այսօր առաջին անգամ կկանգնեն Նյու Յորքի դաշնային դատարանի առաջ։ Նրանց չորս մեղադրանք է ներկայացված, այդ թվում՝ թմրանյութերի միջոցով ահաբեկչության ու նարկոոկարտելների հովանավորման։

Մինչ այդ՝ երեկ, նախագահ Դոնալդ Թրամփը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ Ամերիկան որ կարող է նոր հարված հասցնել, եթե Վենեսուելան չհամագործակցի Միացյալ Նահանգների հետ։ Թրամփը նաև սպառնացել է ռազմական գործողություններ սկսել Կոլումբիայում և Մեքսիկայում, միաժամանակ պնդել, թե Կուբայի կոմունիստական ռեժիմը «կարծես թե տապալման եզրին է»։


