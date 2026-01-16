Մաչադոն իր Նոբելյան մրցանակը Թրամփին է փոխանցել

Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Մարիա Կորինա Մաչադոն Սպիտակ տանը կայացած հանդիպման ժամանակ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի իր մեդալը հանձնել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին:
Սպիտակ տան ներկայացուցիչը հաստատել է, որ Թրամփը մտադիր է պահպանել մեդալը:
Հինգշաբթի երեկոյան սոցիալական ցանցում Թրամփը շնորհակալություն է հայտնել Մաչադոյին. «Մարիան ինձ հանձնեց Խաղաղության Նոբելյան մրցանակ իմ կատարած աշխատանքի համար»:
Մաչադոն Թրամփի հետ հանդիպումն անվանել է «գերազանց», իսկ իր այդ քայլի մասին ասել, որ նվերը տրվել է ի նշան «ազատությանը Վենեսուելայի ժողովրդի նվիրվածությանը»:
Թրամփն ավելի վաղ դժգոհել էր մրցանակն իրեն չհանձնելու պատճառով:
Նոբելյան ինստիտուտը, սակայն, հիշեցրել է, որ մրցանակը չի կարող փոխանցվել, բաժանվել կամ չեղարկվել: