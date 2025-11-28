Խուզարկություն Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տանը

Ուկրաինայի հակակոռուպցիոն մարմինները վաղ առավոտյան խուզարկել են նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակի՝ Կիևում գտնվող բնակարանը: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասնագիտացված դատախազությունը հայտարարել է, որ քննչական գործողություններն իրականացվում են հետաքննության շրջանակում, խոստանալով մանրամասներ հայտնել ավելի ուշ։ Ըստ Financial Times-ի լրագրող Քրիստոֆեր Միլլերի, խուզարկությունն արվել է էներգետիկ ոլորտի կոռուպցիոն գործի շրջանակում:
Անդրեյ Երմակը ևս հաստատել է խուզարկության լուրը՝ նշելով, որ որևէ կերպ չի խոչընդոտել քննիչների աշխատանքին:
«Նրանց տրվել է բնակարան մուտք գործելու լիարժեք հնարավորություն, և իմ փաստաբանները տեղում են՝ համակարգելով գործողությունները իրավապահ մարմինների հետ։ Ես ապահովում եմ լիարժեք համագործակցություն», - հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը:
Նոյեմբերի սկզբին հակակոռուպցիոն մարմինները հայտարարեցին, որ բացահայտել են կոռուպցիոն սխեմա, որով գործող և նախկին պաշտոնյաներ պետական «Էներգոատոմ» ընկերության միջոցով մոտ 100 միլիոն դոլարի կաշառք են ստացել: Սկանդալի պատճառով օրեր անց հրաժարական տվեցին էներգետիկայի և արդարադատության նախարարները: Ընդդիմությունը պահանջեց, որ հրաժարական տա նաև Երմակը, ում անունը ևս շոշափվում է, թեև նրա մասնակցությունը հաստատված չէ:
Կոռուպցիոն սխեմայի առանցքային դեմքն է համարվում գործարար Թիմուր Մինդիչը, որը, ըստ լրատվամիջոցների, նախագահ Զելենսկիի ընկերն է: Այսպես կոչված «Մինդիչի գործով» օրեր առաջ հարցաքննվել էր Ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ռուստեմ Ումերովը:
Ուկրաինացիները կարծում են, որ այս սկանդալը, խուզարկությունը խայտառակություն են և կազդեն թե՛ երկրի հեղինակության, թե՛ բանակցությունների վրա:
Խուզարկությունից ժամեր առաջ Անդրեյ Երմակը, որը նաև խաղաղության ամերիկյան պլանի շուրջ ուկրաինական բանակցային խմբի ղեկավարն է, խոսել էր խաղաղության ամերիկյան պլանի մասին՝ ասելով, որ Ուկրաինան երբեք տարածքներ չի զիջի խաղաղության դիմաց, քանի դեռ Զելենսկին է նախագահ: «Սահմանադրությունն արգելում է դա», - Atlantic-ին տված հարցազրույցում ասել է նա՝ հավելելով, որ հիմա կարող են խոսել միայն շփման գիծը որոշելու մասին:
Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ Ուկրաինան և ԱՄՆ-ը շաբաթավերջին կշարունակեն խաղաղության պլանի քննարկումը՝ ավելի մոտեցնելու դիրքորոշումները: Նաև հայտնել է, որ հաջորդ շաբաթ ևս կլինեն բանակցություններ, որոնց կմասնակցի նաև ինքը: Երեկոյան ուղերձում նա ասել է, որ Ռուսաստանն արհամարհում է պատերազմը դադարեցնելու համաշխարհային տերությունների ջանքերը, հետևաբար պետք է ավելացնել ճնշումը։
«Խաղաղություն կլինի, թե ոչ, կախված չէ ռուսական սպառնալիքներից կամ նրա հնչեցրած վերջնագրերից։ Դա կախված է այն պայմաններից, որոնք աշխարհը կապահովի, որպեսզի այս ագրեսիան չշարունակվի», - պնդել է Զելենսկին:
Գերմանիայի կանցլերն էլ հայտարարել է, որ Ուկրաինան պետք է ուժեղ բանակ ունենա, իսկ խաղաղության պլանով Կիևին պետք է անվտանգության կայուն երաշխիքներ տրվեն: Ըստ Ֆրիդրիխ Մերցի՝ Ուկրաինային տարածքային միակողմանի զիջումներ չպետք է պարտադրվեն:
«Մենք խաղաղություն ենք ուզում Ուկրաինայի համար և անվտանգություն՝ Եվրոպայի համար ... Մենք նաև համաձայն ենք, որ միակողմանի տարածքային զիջումներ չպետք է լինեն։ Ուկրաինային չպետք է ստիպել նման զիջումներ անել», - ասել է Մերցը:
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, որ Վաշինգտոնը Մոսկվային է փոխանցել Ժնևում համաձայնեցված պլանի «հիմնական պարամետրերը», որոնք հաջորդ շաբաթ Մոսկվայում կքննարկվեն ԱՄՆ Նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆի հետ: Պեսկովն ասել է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է շարժվել և հասնել խաղաղության՝ անկախ նրանից, որ Զելենսկին «ոչ լեգիտիմ» ղեկավար է։
«Մի կողմից՝ Զելենսկին բախվում է ոչ լեգիտիմ լինելու խնդրին՝ ընտրություններ անցկացնելուց և Սահմանադրությանը հետևելուց հրաժարվելու պատճառով։ Մյուս կողմից՝ բոլորը ցանկանում են և նախընտրում են առաջ շարժվել խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ», - հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը: