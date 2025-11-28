Խուզարկություն Երմակի բնակարանում

Ուկրաինայի Ազգային Հակակոռուպցիոն գրասենյակը և Հատուկ հակակոռուպցիոն դատախազությունն այսօր առավոտյան խուզարկություններ են իրականացրել նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակի՝ Կիևում գտնվող բնակարանում։
Առաջինն այս մասին տեղեկացրել է «Ուկրաինսկայա Պրավդա» պարբերականը։ Հրապարակումից քիչ անց խուզարկությունների փաստը հաստատել է նաև Ազգային հակակոռուպցիոն գրասենյակը՝ հայտարարելով, որ քննչական գործողությունների մանրամասները կհրապարակվեն օրվա ընթացքում։ Երմակի անունը շոշափվում էր նախագահ Զելենսկու շրջապատում ծագած կոռուպցիոն սկանդալի համատեքստում։