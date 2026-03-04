Խամենեիի հոգեհանգստի արարողությունը հետաձգվել է

Իրանական Tasnim լրատվական գործակալության փոխանցմամբ՝ Թեհրանում Իրանի հանգուցյալ գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիի հիշատակին նվիրված եռօրյա արարողությունը, որը նախատեսված էր սկսել երեկոյան, հետաձգվել է։
Իրանցի պաշտոնյան գործակալությանն ասել է, որ հետաձգման պատճառը լոգիստիկ խնդիրներն են, այդ թվում՝ տարբեր նահանգների բնակիչների կողմից արարողությանը մասնակցելու խնդրանքները։
Այաթոլլա Ալի Խամենեին սպանվել է անցած շաբաթավերջին Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի համատեղ հարվածների հետևանքով:
