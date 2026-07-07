Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կա՛մ գործարք, կա՛մ ավարտին ենք հասցնելու գործը․ Թրամփի հերթական սպառնալիքը Թեհրանին

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ, Օվալաձև աշխատասենյակ, 6-ը հուլիսի, 2026թ․
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ, Օվալաձև աշխատասենյակ, 6-ը հուլիսի, 2026թ․

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերահաստատել է Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները վերսկսելու սպառնալիքը՝ հայտարարելով, որ Միացյալ Նահանգները կա՛մ գործարք կկնքի Թեհրանի հետ, կա՛մ «ավարտին կհասցնի գործը»՝ նկատի ունենալով փետրվարի 28-ին մեկնարկած ամերիկա-իսրայելական համատեղ հարձակումն Իրանի վրա։

«Կա՛մ գործարք ենք կնքելու, կա՛մ ավարտին ենք հասցնելու գործը․․․Գործն ավարտին հասցնելը դժվար չի լինի։ Ինձ համար ավելի լավ է գործարք կնքել, որովհետև չեմ ուզում 91 միլիոն մարդու վրա հետևանք թողնել», - Օվալաձև սենյակում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Թրամփը։

«Նրանց կամուրջները կարող ենք մեկ ժամում շարքից հանել, կարող ենք նրանց էներգետիկ պաշարները շարքից հանել․․․Նրանք հիմա գումար չունեն։ Նրանց մենք գումար չենք տվել», - հավելել է Սպիտակ տան ղեկավարը։

«Իրանցիներին անծանոթ է սպառնալիքների լեզուն»․ արձագանք Թեհրանից

Թեհրանից ԱՄՆ նախագահի հայտարարությանը Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարն է արձագանքել՝ դա «պատրանքային» որակելով։

«Իրանցիներին անծանոթ է սպառնալիքների լեզուն, ուստի իրանցի ժողովրդի հետ խոսեք հարգանքով, այլապես մենք այլ լեզվով կպատասխանենք», - զգուշացրել է Մոհամմադ Բաղեր Զոլղադրը։

Նախագահ Թրամփի հայտարարությունից ժամեր անց Axios-ը, հղում անելով ամերիկացի պաշտոնյային, հայտնել է, որ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը առնվազն երկու հրթիռ է արձակել Հորմուզի նեղուցով անցնող առևտրային նավերի ուղղությամբ։ Միացյալ Թագավորությունից հաստատել են բրիտանական մեկ նավի թիրախավորման մասին՝ հավելելով, որ տուժածներ չկան։

60-օրյա հրադադարի ֆոնին՝ ԱՄՆ-Իրան բանակցությունները նախորդ շաբաթ կանգ են առել։

Թրամփը հուլիսի 3-ին հայտարարել էր, որ Իրանին «մեկ շաբաթով արձակուրդ է տվել» բանակցություններից՝ Իսլամական Հանրապետության սպանված գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի հուղարկավորության արարողությունների համար։


XS
SM
MD
LG