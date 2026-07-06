Ճապոնական 10 նավ է սկսել դուրս գալ Հորմուզից

Ճապոնիայի հետ առնչվող տասը նավ է սկսել անցնել Հորմուզի նեղուցով՝ Իրանի դեմ ԱՄՆ-Իսրայել պատերազմի պատճառով Պարսից ծոցում ամիսներ շարունակ մնալուց հետո, հաղորդում է Al Jazeera-ն։
Նավերի թվում է վեց նավթատար, որոնք տեղափոխում են ընդհանուր 12 միլիոն բարել հում նավթ, ինչպես նաև երկու քիմիական լցանավ, մեկ ավտոմեքենա տեղափոխող և մեկ կոնտեյներային նավ։
Նավագնացության մասին տվյալներ տրամադրող LSEG ընկերության տեղեկություններով՝ նավթը բեռնվել է փետրվարի վերջից մինչև մարտի սկիզբն ընկած ժամանակահատվածում և ներառում է հում նավթ Սաուդյան Արաբիայից, ԱՄԷ-ից և Կատարից։
Նավերի մեծ մասը կառավարում է ճապոնական Mitsui OSK Lines ընկերությունը, որը հայտարարել է, որ նեղուցը հատելիս առաջնահերթություն կտա իր անձնակազմի, բեռների և նավերի անվտանգությանը։
Հորմուզի նեղուցը դեռ ամբողջությամբ չի բացվել գլոբալ նավագնացության համար և մնում է Իրանի վերահսկողության տակ։ Նեղուցով սահմանափակ թվով նավեր են անցնում՝ Իրանի հետ համակարգմամբ։